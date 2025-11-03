DUGO NIJE BILA OVAKO SREĆNA: Dženifer Aniston objavila fotografiju sa dečkom - "LJubavi moja" (FOTO)

Dženifer Aniston godinama nije javno pokazivala emotivnog partnera, a čini se da je sada baš sve na svom mestu, pa se ne ustručava da o njemu javno govori ili deli zajedničke fotografije.

Glumica je sada objavila fotografiju sa partnerom Džimom Kertisom povodom njegovog rođendana.

kako bi proslavila njegov rođendan: „LJubavi moja“ Aniston i Kertis su prvi put povezani u julu

- Srećan rođendan, ljubavi moja - napisala je Aniston uz crno-belu fotografiju na kojoj se grle.

Aniston i Kertis su prvi put povezani u julu nakon što su viđeni kako provode leto na jahti, a on ju je kasnio podržao na nekoliko premijera.

- Oni se ležerno zabavljaju i zabavljaju. Upoznao ih je prijatelj i počeli su kao prijatelji. Džen je pročitala njegovu knjigu i bila je upoznata sa njegovim radom - rekao je izvor za Pipl misleći na Kertisovu karijeru kao autora i lajf kouča.

- On je drugačiji od svih sa kojima je ranije izlazila.

Kertis radi u oblasti zdravlja i velnesa više od dve decenije, prema njegovoj veb stranici. U avgustu je izvor rekao časopisu Pipl da je Kertis pomogao Aniston da „uspori“ usred brojnih projekata na kojima radi i okrene se sebi.

