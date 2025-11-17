DžENIFER ANISTON ZAPOČELA NEKI NOVI ŽIVOT OD KADA SE ZALJUBILA: Skinula se, pa krenuli komentari "Te noge, to telo – savršena si"

Dženifer Aniston je ponovo u centru pažnje nakon što je uplovila u vezu sa ljubavnim guruom Džimom Kertisom.

Ubrzo su se nizali komentari na račun savršenog izgleda glumice koju obožavaju milioni.

"Te noge, to telo. Ova žena je čista i potpuna definicija starenja poput dobrog vina", "Najzgodnija žena na svetu", "Kad smo pomislili da ne može bolje, ona nas je demantovala", "Toliko je zgodna, neverovatno", bili su neki od komentara.

Slavna glumica Dženifer Aniston uživa u ljubavi sa Džimom Kertisom, a koliko joj je lepo govore i njene brojne izjave za medije u kojima ne krije oduševljenje i zaljubljenost kada priča o njemu.

Osim privatnim životom, Dženifer intrigira i zanosnim izgledom sa 56 godina i svakodnevno pokazuje da još uvek nema dostojnu konkurenciju iako je u šestoj deceniji.

Novo snimanje za časopis "ELLE" je donelo i nove fotke Dženifer Aniston i to u prilično izazovnim izdanjima. Glumica je najpre pozirala u jednodelnom kupaćem kostimu, a onda je istakla svoje trbušnjake u topu i donjem vešu.

Ubrzo su se nizali komentari na račun savršenog izgleda glumice koju obožavaju milioni.

"Te noge, to telo. Ova žena je čista i potpuna definicija starenja poput dobrog vina", "Najzgodnija žena na svetu", "Kad smo pomislili da ne može bolje, ona nas je demantovala", "Toliko je zgodna, neverovatno", bili su neki od komentara.

Ipak, takav izgled njoj nije pao sa neba, pa je Dženifer često isticala koliko trenira, ide na pilates, trčanje, a treninzi snage su joj omiljeni.

(Super žena)

BONUS VIDEO: