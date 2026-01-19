Oglas
DžORDž KLUNI JE IMAO 40, A SARA SAMO 19 GODINA KADA IM JE SINDI KRAFORD UGOVORILA SASTANAK: "Bilo je baš...neprijatno iskustvo"

Glumica Sara Foster otkrila je da je nekad davno, tokom 90-ih, bila na dejtu sa Džordžom Klunijem. Sudeći prema njenoj priči, nije joj ostao u lepom sećanju.

1768812498_profimedia-0101819261.jpg
Foto: Profimedia
Sara Foster je u podkastu "The World’s First Podcast", koji vodi sa sestrom Erin Foster, pričala o raznim temama. Sestre su se dotakle i dejting tema, te su podelile svoja iskustva, a zanimljiva je bila priča koju je sama Sara podelila sa svetom.

Tih davnih 90-ih, kaže glumica, prijateljica Sindi Kraford i njen suprug Rendi Gerber odlučili su da joj ugovore sastanak sa holivudskim šmekerom Džordžom Klunijem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sara Foster (@sarafoster)

"Spojili su me s Klunijem pre dosta godina. Bilo je baš...neprijatno iskustvo. Oprostite, morala sam to da kažem. To je bilo odmah jedno veliko 'ne'", rekla je glumica, a onda nastavila:

"Sećam se da sam pomislila: 'Bože, pa on mi deluje tako staro.'"

Dodala je i da je u to vreme bila "jako tužna" zbog svežeg raskida.

"Sigurna sam da je Kluni super tip, ali sećam se da smo nas četvoro sedeli za stolom, a ja sam samo mislila: 'Hoću u zemlju da propadnem'. A on mi je delovao kao neki 'deda'. Bilo mi je baš mučno", ispričala je.

Sara je zaključila da se na kraju čak osećala i "uvređeno", jer su njeni prijatelji pokušali da joj nameste partnera. Trebalo bi istaći da je Kluni tada ima 40 godina, a Sara 19.

Foster smatra da ni Kluni nije bio preterano zainteresovan:

"Ne deluje mi kao tip koji je bio u fazonu: 'Baš me spojite sa Sarom Foster'. Mislim da su oni više išli s tačke: 'Znamo super osobu'. I mislim da nije bio nešto posebno zainteresovan."

 

