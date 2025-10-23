ELIZABET ARDEN JE NAPRAVILA PRVI LUKSZNI KOZMETIČKI SALON I SPA: NJen karmin je ušao u istoriju, a način života postao inspiracija

Iza tog zvučnog, izmišljenog imena krila se devojka sa sela, rođena 1884. godine u Kanadi kao Florens Najtingejl Grejem.

NJeni roditelji, škotski doseljenici, nazvali su je po slavnoj britanskoj bolničarki Florens Najtingejl, što je u to vreme bilo neverovatno popularno.

Florens, najmlađa od petoro dece, trebalo je da krene stopama čuvene imenjakinje, ali odustala je od školovanja za medicinsku sestru i 1907. godine pridružila se starijem bratu u NJujorku.

Kad se zaposlila kao blagajnica u salonu lepote, brzo je postala pripravnica i marljivo učila svaki detalj o nezi i kozmetici. Pokušala je da otvori kozmetički salon s koleginicom Elizabet Habard ali ubrzo su raskinuLe partnerstvo i Florens je odlučila da pokrene posao samostalno. Pozajmila je od brata 6.000 dolara i 1910. godine pod imenom "Elizabeth Arden" otvorila je svoj prvi salon lepote na mondnskoj NJujorškoj Petoj aveniji.

Neki smatraju da je ime preuzela od bivše poslovne partnerke, drugi kažu da se tako prozvala u čast kraljice Elizabete I. zato što je ova bila velika obožavateljka kozmetike. Prezime Arden inspirisano je pesmom “Enoch Arden” engleskoga pesnika Alfreda Tenisona.

Elizabet Arden upadljivo je ofarbala vrata salona u crveno da se izdvoji iz okoline. Tako je nastao njen slavni "Red Door" koncept “potpune lepote“ u kojm klijentkinje iza crvenih vrata očekuje luksuzna nega. Sama je proizvodila kozmetiku i osmislila inovativne tretmane koji su ubrzo postali hit u NJujorku. Već za šest meseci vratila je bratu novac koji joj je pozajmio.

U vreme kad je šminku bila prihvatljivo videti samo na glumicama, Elizabet je predstavila moderan make up i uvela “makeover“ u svojim salonima, pa su se i dame iz visokog društva uskoro počele šminkati.

1912. pridružila se hiljadama žena koje su marširale Petom avenijom zahtevajući pravo glasa - nosile su crveni ruž koji je Elizabet Arden kreirala za njih.

Od 1915. počela je da otvara salone lepote širom sveta, a 1918. udala se za Tomasa Luisa koji joj je bio “biznis menadžer“ ali nije mu dopustila da poseduje deonice njene kompanije. Razveli su se 1935., nakon što je pobegao s jednom od njenih radnica.

Nakon razvoda zaposlio se kod njene tržišne suparnice Helene Rubinštajn koja je u to vreme takođe bila jedna od najmoćnijih žena u industriji lepote. Helena je nazivala Elizabet “onom drugom“ a Elizabet je o Heleni govorila kao o “onoj ženi“. Osvetoljubivo su se “podmetale“ u svakoj mogućoj prilici više od pola veka, a da se nikad nisu ni upoznale!

Imale su mnogo toga zajedničkog, uključujući i to da su obe okončale prvi brak zbog nevernih muževa, a potom se udale za muškarce koji su lažno tvrdili da su ruski prinčevi (drugi brak Elizabet Arden je bio sa samozvanim aristokratom koji je potrajao samo dve godine).

“Svaka žena ima pravo da bude lepa“ bila je omiljena izreka Elizabet Arden koja je rado govorila i to da oko sebe želi samo ljude koji mogu učiniti nemoguće. Neprestano je bila u potrazi za novim načinima promocije: edukovala je putujuće promotere i prodavačice, reklamirala se u novinama i bioskopima, imala je radijsku emisiju i snimala savete o lepoti na gramofonske ploče... 1930. predstavila je "Eight Hour", kremu koja je postala svetski klasik nege, a 1934. pretvorila je svoj letnjikovac u Mejnu u prvi “beauty spa”.

1935. lansirala je legendarni parfem "Blue Grass". Tridesetih godina prodrmala je svet lepote “total look” idejom usklađivanja šminke i lakova za nokte, a za Drugog svetskog rata kreirala je ruž kojeg su žene u vojsci dobijale za podizanje morala.

1962. francuska vlada odlikovala ju je Legijom časti za doprinos kozmetičkoj industriji.

Iza sebe je ostavila ogromno carstvo koje je nekoliko puta menjalo vlasnika, a 2001. kupila ga je francuska kompanija "French Fragrances Inc". (FFI) koja se danas zove Elizabeth Arden Inc. Stvorili su poznate linije "Prevage", "Ceramide", "Red Door" i "Green Tea", a godišnjem prihodu većem od milijarde dolara znatno doprinsoi to što su jedan od najvećih proizvođača “celebrity” parfema.