NOVOGODIŠNJI GLAMUR: Sjaj, drama i crveni karmin - trendovi šminkanja za doček 2026. godine

Kraj 2025. godine se približava, donoseći poznato pitanje: koji izgled lepote treba da izaberete za novogodišnju noć?

To je trenutak kada pravila prestaju da važe i odstupa se od trendova, a šminka postaje deo praznične čarolije.

Novogodišnje veče je period kada su dozvoljeni sjaj, hrabre boje i glamur više nego inače, jer kraj godine to zaslužuje.

Koji su to nepogrešivi izgledi koji će učiniti da blistate kada sat otkuca ponoć?

Glamur nežnog šampanjca

Koji proizvod ili tehnika je neophodan za ovaj izgled? Odgovor je vrlo jednostavan - šljokice. To je prema šminkerima ono što čini ili kvari ceo novogodišnji izgled. Ipak, kako bi izgledale elegantno, a ne prenaglašeno, važno da znate kako da ih nosite. Najbolje pravilo je balans - ako se odlučite za šljokice na očima, ostatak šminke neka bude svedeniji. Kapci u zlatnim, srebrnim ili šampanj nijansama savršeno će doći do izražaja uz neutralne usne i blago naglašene jagodice.

Za one koji vole suptilniji izgled, šljokice možete da nanesete u unutrašnji ugao oka ili duž linije trepavica. Daće diskretan, ali efektan izgled.

Trendovi 90-ih

Novogodišnje veče je idealno za one koji žele da eksperimentišu sa izgledom i odvaže se na to da istkaknu i oči i usne, što se uglavnom zaobilazi. Tokom 90ih godina ovakav izgled se smatrao vodećim trendom, a kako oni dolaze i prolaze, tako se nakon skoro tri decenije, ovakav način šminkanja vratio (ili barem za sam kraj godine). Debela, crna linija koja prati oblik oka daje dramatičan izgled, dok intenzivne nijanse na usnama, poput tamnocrvene, maline ili čak smeđe, dodatno naglašavaju vašu odvažnost. Savet je da ipak ostatak izgleda ostane neutralniji, sa samo blagim konturisanjem i diskretnim rumenilom, kako bi fokus ostao na očima i usnama.

Klasične crvene usne

Dobro stoji svima, a postoji nešto tako posebno u nošenju crvenog karmina. U istom trenutku čini da svaki izgled bude efektan, dajući vam još više samopouzdanja i elegancije. Ako želite dramatičniji efeka, birajte mat crvenu nijansu, dok sjajne teksture dodaju dozu svečanog glamura. Ostatak lica neka bude diskretan - blago naglašene obrve, neutralne senke i svetlucavi hajlajter na jagodicama, da bi crvene usne imali priliku da zablistaju.