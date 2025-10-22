Oglas
EN HATAVEJ KONAČNO POKAZALA SUPRUGA: U braku su 13 godina, a do sada su retko kad viđeni zajedno (FOTO)

En Hatavej se trudi da privatni život maksimalno skloni od pažnje javnosti

Foto: Profimedia
En Hatavej je nedavno napravila izuzetak i u javnosti se pojavila sa suprugom, Adamom Šulmanom, na dodeli Golden Heart nagrada za 2025. godinu u katedrali Svetog Jovana Bogoslova.

Tokom svog retkog zajedničkog pojavljivanja, par je izgledao zaljubljeno dok su se grlili na crvenom tepihu i pozirali za fotografe.

Glumica je prihvatila trend suknje preko pantalona u elegantnom ansamblu koji je predstavio Majkl Kors. En je nosila crnu kašmirsku dugačku majicu sa usklađenom asimetričnom midi suknjom preko ravnih pantalona iz prolećne kolekcije brenda za 2026. godinu. Monohromatska odeća bila je upotpunjena crnim kožnim kaišem koji je vezala u struku, parom lakovanih cipela i kožnom tašnom.

U međuvremenu, Adam je izgledao elegantno u beloj košulji sa otvorenim izrezom, u kombinaciji sa tamnoplavim blejzerom i odgovarajućim pantalonama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Us Weekly (@usweekly)

En je udata za producenta i dizajnera nakita od 2012. godine, i zajedno imaju dvoje dece, Džonatana Rouzbenksa i Džeka. Par se upoznao na Filmskom festivalu u Palm Springsu 2008. godine. En je za Harpers Bazar u februaru 2013. rekla da je njihovom prijatelju tada rekla da će se sigurno udati za njega. 

- Udaću se za tog čoveka. Mislim da je mislio da sam malo luda, što malo i jesam, ali sam i fina. Kao što se i očekivalo, on je spektakularan. 
 

