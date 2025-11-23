Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

EVO KOJA BRENINA PESMA JE POSVEĆENA BOBI: Napisala ju je Marina, a pevačica se uvek rasplače kada je izvodi

Reč je o prelepoj baladi čiji je tekst napisala Marina Tucaković.

1763889273_1730802619_1712820650_49001_brena-i-boba_f.jpg
Foto: ATA images/ A.A.
Oglas

Lepa Brena je 1986. godine na vrhuncu svoje muzičke karijere zajedno sa svojim bendom "Slatki greh" harala Jugoslavijom, ali i dijasporom.

Te 1986. godine objavljuju album “Uske pantalone“ i njemu se osetila velika Brenina potreba da pokaže publici da je mnogo više od zgodne i atraktivne pevačice, više je potencirala na emocijama i dobro ljubavnom tekstu, a maksimalno se trudila da izbegava šaljive i vrcave pesme po kojima je do tada bila poznata.

Možda je baš zato sa pomenutog albuma veliki hit postala pesma "Okrećeš mi leđa" koju je za Lepu Brenu napisala Marina Tucaković.

Na spisku nezaboravnih hitova koje je Marina napisala za Brenu nalazi se i pesma "Beli biseru".

Pesmu "Poželi sreću drugima" posvetila Bobi

"Poželi sreću drugima" je pesma objavljena na albumu "Četiri godine" na samom kraju osamdesetih.

Pesma je postigla ogroman uspeh i ubraja se u evergrin hitove ove velike jugoslovenske zvezde. Brena je u nekoliko navrata istakla da je pesmu posvetila Bobi i da je obuzmu posebne emocije kada je izvodi na svojim koncertima. Marina nije takođe krila i kroz svoje intervjue je i ovu pesmu isticala kao jednu od omiljenih koju je napisala, a takođe je izjavila i da je Brena bila jedna od težih izvođača za saradnju.

"Hajde da se volimo" jedan od najboljih albuma

Mnogi smatraju da je album “Hajde da se volimo“ jedan od njenih najboljih albuma u karijeri. Ovaj album je doneo brojne hitove, uključujući i naslovnu pesmu, koja je zapravo postala i simbol njene energije.

Inače, prošlo je četiri godine od smrti legendarne Marine Tucaković, a na godišnjicu smrti se tada oglasila Brena.

- Godine bola, godine tuge. 4 - stoji u opisu uz koji je Brena stavila emotikon slomljenog srca, belog goluba i ruku koje se mole.

(Blic)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas