EVO KOJA BRENINA PESMA JE POSVEĆENA BOBI: Napisala ju je Marina, a pevačica se uvek rasplače kada je izvodi

Reč je o prelepoj baladi čiji je tekst napisala Marina Tucaković.

Lepa Brena je 1986. godine na vrhuncu svoje muzičke karijere zajedno sa svojim bendom "Slatki greh" harala Jugoslavijom, ali i dijasporom.

Te 1986. godine objavljuju album “Uske pantalone“ i njemu se osetila velika Brenina potreba da pokaže publici da je mnogo više od zgodne i atraktivne pevačice, više je potencirala na emocijama i dobro ljubavnom tekstu, a maksimalno se trudila da izbegava šaljive i vrcave pesme po kojima je do tada bila poznata.

Možda je baš zato sa pomenutog albuma veliki hit postala pesma "Okrećeš mi leđa" koju je za Lepu Brenu napisala Marina Tucaković.

Na spisku nezaboravnih hitova koje je Marina napisala za Brenu nalazi se i pesma "Beli biseru".

Pesmu "Poželi sreću drugima" posvetila Bobi

"Poželi sreću drugima" je pesma objavljena na albumu "Četiri godine" na samom kraju osamdesetih.

Pesma je postigla ogroman uspeh i ubraja se u evergrin hitove ove velike jugoslovenske zvezde. Brena je u nekoliko navrata istakla da je pesmu posvetila Bobi i da je obuzmu posebne emocije kada je izvodi na svojim koncertima. Marina nije takođe krila i kroz svoje intervjue je i ovu pesmu isticala kao jednu od omiljenih koju je napisala, a takođe je izjavila i da je Brena bila jedna od težih izvođača za saradnju.

"Hajde da se volimo" jedan od najboljih albuma

Mnogi smatraju da je album “Hajde da se volimo“ jedan od njenih najboljih albuma u karijeri. Ovaj album je doneo brojne hitove, uključujući i naslovnu pesmu, koja je zapravo postala i simbol njene energije.

Inače, prošlo je četiri godine od smrti legendarne Marine Tucaković, a na godišnjicu smrti se tada oglasila Brena.

- Godine bola, godine tuge. 4 - stoji u opisu uz koji je Brena stavila emotikon slomljenog srca, belog goluba i ruku koje se mole.

(Blic)

