FOTOGRAFIJE MEGAN MARKL ZA PRESTIŽNI ČASOPIS O KOJIMA SE PRIČA: Želela da rekreira Dajanin izgled? (FOTO)

Supruga princa Harija pojavila se u decembarskom izdanju američkog časopisa Harpers Bazar, a o fotografijama koje je snimila za popularno izdanje se već priča.

1763818107_8250b62849ac602b49fbbb9a471cc2381b190817.jpg
Foto: Profimedia
Prikazujući svoj minimalistički stil na svim stranicama, mnoge fotografije su predstavljene u crno-beloj tehnici. Na jednoj slici, koju je bivša zvezda serije „Odela“ podelila na svojim Instagram pričama, Megan se vidi u beloj košulji i crnim cigaret pantalonama. Šminku je ostavila prirodnom, a tamnosmeđu kosu je začešljala unazad za moderniji prizvuk. 

Komentari na društvenim mreža su već počeli, a većina upućuje na to da Megan po stilu za fotografisanje za decembarsko izdanje magazina jako podseća na svoju pokojnu svekrvu, princezu Dajanu, kada se slikala za naslovnu stranu Voga. 

Dajana se pojavila na naslovnoj strani časopisa Vog 1994. godine, a fotografisao je Patrik Demaršelije. Na jednoj slici, kao deo pratećeg izdanja, bivša supruga kralja Čarlsa vešto pozira prekrštenih nogu, u crnim pantalonama i jednostavnoj beloj majici, sa prekrštenim rukama.

Majka princa Vilijama i Harija pojavila se na naslovnoj strani Voga tri puta u svom životu: 1991, 1994. i 1997. godine, a sve fotografije je snimio Patrik. Ove zapanjujuće fotografije postale su zaista kultne fotografije kraljevske porodice, a mnogi ih smatraju monumentalnim u ažuriranju njenog imidža, ​​učvršćujući njen status modne ikone, piše britanski Hello. 
 

