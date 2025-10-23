FRANCUSKA GLUMICA JE NAJVEĆU LJUBAV DOŽIVELA SA MUŠKARCEM KOJI JE BIO HOMOSEKSUALAC: Bili su srodne duše, njegova smrt ju je bacila u očaj

Bila je njegova inspiracija, muza, a on za nju neko koga je iskreno volela do smrti

Francuska glumica Katrin Denev i modni genije Iv Sen Loran imali su posebno prijateljstvo koje je trajalo skoro pola veka. Tokom 40 godina Sen Loran je kreirao komade visoke mode isključivo za nju, a glumica mu je 2002. priznala:

- Moj najlepši ljubavni odnos je s tobom.

Denev je uvek sedela u prvom redu na njegovim revijama, noseći kreacije koje je za nju lično dizajnirao. Bila je njegova prva mušterija u novootvorenom Riv Goš butiku 1967. godine i ostala je njegova muza sve do njegove smrti 2008.

Tokom Nedelje visoke mode u Parizu, 24. januara, aukcijska kuća Kristiji organizovala je petosatnu aukciju od 129 San Lorenovih kreacija napravljenih za Denev, koja im vrednost od 900.625 evra (1.025.581 USD).

Aukciji je prethodio pregled za 4.500 posetilaca, a posebna online prodaja sa još 140 lotova traje do 30. januara.

Glumica i dizajner su se prvi put sreli 1965. godine po sugestiji tadašnjeg Denevinog supruga, fotografa Dejvida Bejlija.

- Pozvana sam da se predstavim kraljici Elizabeti, a moj muž je predložio da od Ivesa zatražim večernju haljinu - priseća se Deneve.

Tada 22-godišnja Ketrin donela je fotografiju iz njegove ruske kolekcije iz prethodne godine, koju je San Loren pristao da rekreira. Ta duga bela krepa haljina sa crvenom vezom bila je početak dugogodišnje saradnje i intimnog prijateljstva, koje je trajalo i nakon njegove poslednje revije 2002.

NJihov odnos prešao je i na filmsku karijeru Katrin, kada je on dizajnirao kostime za kultni film Luisa Bunjuela Belle de Jour (1967), a zatim i La Sirène du Mississipi (1969) Fransoa Trifoa.

Među najzapaženijim komadima kolekcije bila je haljina sa perlicama iz njegove prolećno-letnje kolekcije 1969. koju je Denev nosila kada je upoznala Alfreda Hičkoka. Haljina je kasnije izložena na retrospektivi Iv San Lorena 1993. u Metropolitanskom muzeju umetnosti u NJujorku.

- Često smo se dopisivali - rekao je dizajner za Elle 1992.

- Zovem je ‘Katrin, moja draga’, a ona mi šalje bledo obojene ruže.

Na Sen Lorenovoj sahrani 2008. godine, Deneve je pročitala pesmu Volt Vitmena pred više od 1.000 ljudi okupljenih ispred crkve San Roč.

- NJegova ozbiljnost tokom probnih odavanja, zajedno sa njegovim stidljivim šarmom van ateljea, učinili su sve te godine čarobnim - kaže Deneve.

- Spajalo nas je naše tiho zajedništvo, smeh i melanholija. Imala sam privilegiju da učim o luksuzu pored njega, da treniram oko i ukus.

Denev je 2019. prodala svoju kuću u Normandiji, gde je čuvala jedinstvenu Lorenovu kolekciju komada koji su pripadali visokoj modi i koji su definitivno obeležili jednu modnu epohu.

- Ovo su haljine jednog talentovanog čoveka koji je kreirao samo da ulepša žene - rekla je ona o rastanku sa ovim dragocenostima.

Najvredniji komad na aukciji bio je večernji komplet iz Ruske kolekcije 1977/78, prodat za 52.500 evra, deset puta više od procene. Među ostalim zapaženim komadima bili su: zlatna velvet YSL haljina sa Oscara 2000. (21.250 €), večernji komplet iz 1989. kolekcije (3.000 €) koji je nosila dok je primala Zlatni globus za Indochine, i plava šifonska haljina iz jesensko-zimske kolekcije 1997. (8.125 €) nošena na Kanskom filmskom festivalu 1997.

