HAJDI KLUM IZAZALA HAOS SA FOTOGRAFIJOM SA PLAŽE: Svi gledaju u ono što drži u ruci! (FOTO)

Hajdi Klum je mnoge iznenadila svojim najnovijim potezom.

1767176114_profimedia-1056274037.jpg
Foto: Profimedia
Manekenka Hajdi Klum i njen suprug Tom Kaulic proveli su opuštene i romantične trenutke na Karibima, gde su privukli pažnju prolaznika i fotografa.

Hajdi je na društvenim mrežama objavila fotografiju sa plaže, a u rukama je držala neobičan detalj.

U pitanju je peškir sa likom njenog supruga, što je mnogima privuklo posebnu pažnju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dok je nekima ovo simpatično, drugi ovaj potez smatraju pomalo bizarnim.

(Nova)

BONUS VIDEO:

