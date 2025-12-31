HAJDI KLUM IZAZALA HAOS SA FOTOGRAFIJOM SA PLAŽE: Svi gledaju u ono što drži u ruci! (FOTO)

Hajdi Klum je mnoge iznenadila svojim najnovijim potezom.
Manekenka Hajdi Klum i njen suprug Tom Kaulic proveli su opuštene i romantične trenutke na Karibima, gde su privukli pažnju prolaznika i fotografa.
Hajdi je na društvenim mrežama objavila fotografiju sa plaže, a u rukama je držala neobičan detalj.
U pitanju je peškir sa likom njenog supruga, što je mnogima privuklo posebnu pažnju.
I dok je nekima ovo simpatično, drugi ovaj potez smatraju pomalo bizarnim.
