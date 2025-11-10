Oglas
IZNENADNI SUSRET PATRIJARHA PAVLA I DžEJA Anegdota o kojoj se i danas priča: "Ćale, mogu li?"

DžEJ Ramadanovski ostao je upamćen kao vesela i pozitivna osoba, neko ko je uvek znao da podigne atmosferu.

1762792279_Patrijarh-Pavle-i-Dzej-Ramadanovski.jpg
Foto: N. Skenderija, reprint TV Novosti
Ovaj gradski momak sa beogradskih ulica, preciznije - sa Dorćola, ostaće upamćen i po brojnim anegdotada i legendarnim pričama, koje će se prepričavati. 

Upravo jedna takva je i susert sa patrijarhom Pavlom u Beogradu, ispred Saborne crkve. Naime, Džej je prolazio taksijem pored crkve kada je ugledao patrijarha Pavla na trotoaru. Odmah je zamolio taksistu da zaustavi vozilo.

- Izleteo je napolje i pritrčao patrijarhu.

Obratio mu se rečima:

- Ćale, jel mogu da ti ljubim ruku - prepričavao je svojevremeno taksista koji je vozio Ramadanovskog, što je kasnije pevač i potvrdio.

Džej inače nije bio vernik Srpske pravoslavne crkve, ali je poštovao njenu hijerarhiju.

