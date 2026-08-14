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"JEDNOM SAM JE VIDELA IZ DALEKA": Milica Pavlović nema nikakav kontakt sa majkom - "Ne treba mi sažaljenje!"

Milica Pavlović otvoreno govori o svom teškom odnosu sa majkom, ističući kako je to oblikovalo njen život i karakter.

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Foto: Ataimages.rs/ A.A/.M.M.
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Pevačica Milica Pavlović retko govori o svom odnosu sa majkom, ali je svojevremeno iskreno priznala da njih dve nisu u kontaktu. Ipak, istakla je da odrastanje bez majčinog prisustva nikada nije doživljavala kao nešto zbog čega bi trebalo da je neko sažaljeva.

Milica je više puta naglašavala da na taj deo svog detinjstva i života ne gleda kao na tragediju, već kao na okolnost koja ju je oblikovala i učinila snažnijom.

- To nije ružna tema. To je život. To su normalne stvari. Život je tako namestio. Zaista nisam osetila to što nije prisutna u mom životu, ma koliko to hladno zvučalo. Nisam pravila od toga tužnu priču niti mi je do toga stalo – govorila je Milica.

Ona je istakla i da razvod svojih roditelja ne posmatra kao tragediju, već smatra da je mnogo bolje da se ljudi raziđu nego da ostanu u lošem odnosu. Kako je objasnila, takva porodična situacija učinila ju je odgovornijom i naterala da još od malih nogu vodi računa o svojim postupcima

– Razveli su se i bolje dobar razvod nego loš brak. Ja sam samo imala veću odgovornost da ne bi neko rekao kako se neprikladno ponašam. Nije tužna priča, ne treba mi sažaljenje! Ne želim da budem žrtva! Cenim borbenost – poručila je pevačica.

Govoreći konkretno o majci, Pavlovićeva je objasnila da se njihov kontakt vremenom potpuno izgubio. Prema njenim rečima, majka ju je u početku nakon razvoda posećivala, ali se kasnije sve manje interesovala za nju.

– Nisam, jednostavno tako se dogodilo. Ona je posle razvoda u početku dolazila da me vidi, a kasnije se nije mnogo interesovala za mene. Sada mi nisu potrebni novi ljudi u životu. Majčinsku ljubav dobila sam od babe i dede – rekla je Milica

Majku je videla samo jednom

Posebno emotivno zvučalo je i njeno priznanje da je majku kasnije videla samo jednom i to izdaleka, bez pravog kontakta ili razgovora.

- Zbog nekih okolnosti imala sam jednom priliku da je vidim izdaleka, i to je sav kontakt koji sam sa njom imala. Od malih nogu naučena sam da budem borac i da verujem najviše sebi, da preuzmem svaku odgovornost za odluku koju donesem.

(Kurir)

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