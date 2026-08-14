"NE POSTOJI SAVRŠEN RODITELJ": Edita se oglasila posle porođaja - podelila svoje stavove o vaspitanju

Na društvenim mrežama deli svoje stavove o roditeljstvu, naglašavajući da ne postoji savršen roditelj i da je bitna stabilna i topla briga tokom vremena.

Edita Aradinović pre 20 dana na svet je donela devojčicu Zoiu, kojoj je od tada potpuno posvećena. Iako joj u pomoć priskaču, otac deteta, Nenad Stević, majka i sestra, najveći deo vremena sa ćerkom je sama.

Edita nije krila da ju je trudnoća promenila, te da je ovo iskustvo u njoj rodilo majku sa stavovima, koje sada veoma aktivno deli na mrežama.

Ovog puta na svom Instagramu oglasila se na popularnu temu majčine dostupnosti za bebu.

- Ali on će uvek tražiti mene. Da, dok mu trebaš - tražiće te. A onda paradoksalno upravo iz te sigurnosti počinje da istražuje. Dete koje ima sigurnu bazu lakše odlazi da istražuje svet jer ima gde da se vrati - stoji u Editinoj objavi.

Ne postoji savršen roditelj

Dalje, pevačica deli stav da savršen roditelj ne postoji:

- A šta ako ne možeš uvek da dođeš? Ne moraš. Ne postoji savršen roditelj. Nećeš odgovoriti na svaki plač u istoj sekudi. Nekad ćeš biti umorna, nekad ćeš morati do toaleta, nekad ćeš prvo morati da završiš nešto drugo. Sigurna povezanost ne zahteva savršenstvo, potrebna je stabilna, topla i adekvatna briga kroz vreme - stoji u objavi sa kojom se pevačica potpuno slaže.

Ipak, ovakvi stavovi o roditeljstvu često su tema polemika na društvenim mrežama.

Nikad nećeš zaboraviti kako su se ponašali prema tebi posle porođaja

Podsetimo, nedavno se oglasila i otkrila kroz kakav period je prošla pre porođaja, kao i kako su pojedini ljudi ponašali prema njoj, kako nakon porođaja, tako i pre njega.

Edita je u nizu objava otkrila šta se sve dešavalo, te priznala da su pojedini čak i nestali, dok su je drugi osuđivali i dodatno otežavali celokupnu situaciju, dok je ona samo pokušavala da pregura sve.

"Nikada nećeš zaboraviti kako su se ljudi ponašali prema tebi u postpartumu, nakon porođaja. Nikada nećeš zaboraviti ljude koji su proveravali kako si i činili da se osećaš voljeno - bilo da su ti poslali poruku, pozvali te ili došli da pričuvaju tvoju novorođenu bebu dok se ti tuširaš, ili oprali nekoliko sudova dok ste razgovarali. Naučićeš ko poštuje tvoje granice, a ko ne", započela je Edita i dodala:

"Ali posebno nikada nećeš zaboraviti koliko su te neki ljudi učinili usamljenom. Kako su neki jednostavno nestali, osuđivali te ili ti dodatno otežavali dok si samo pokušavala da preguraš sve. Kako ti neki ljudi kojima si ti uvek pružala podršku nisu uzvratili istom podrškom kada je tebi bila potrebna", rekla je ona.

(Blic)

BONUS VIDEO: