JOŠ JEDAN NEVIĐEN BLAM MEGAN MARKL: Modni dizajner otkrio kako je vojvotkinja neočekivano završila na njegovoj reviji

Iako je na nedavnoj Nedelji mode u Parizu bila jedna od glavnih zvezda, nije planirano da vojvotkinja od Saseksa bude među zvanicama. Kako kaže Pjepaolo Pičoli, ona mu se javila sa željom da bude na reviji.

Tokom nedavno održane Nedelje mode u Parizu jedna od najzapaženijih bila je Megan Markl, vojvotkinja od Saseksa, koja se neočekivano pojavila na reviji modne kuće Balenciaga.

Supruga princa Harija postarala se da bude glavna tema na društvenim mrežama jer je stigla u belom, širokom kompletu s plaštom, a potom se snimala u blizini mesta na kom je poginula princeza Dajana, njena svekrva s kojom se Megan često upoređuje.

Pozirala je, sedela u prvom redu, smejala se manekenki koja se saplela i privlačila pažnju sve vreme tokom revije.

Tada je objašnjeno da se Megan Markl i Pjepaolo Pičoli, novi kreativni direktor brenda Balenciaga, poznaju, a on je sada otkrio kakav je njihov odnos, kao i da nije on pozvao vojvotkinju u Pariz – pozvala se sama.

– Megan i ja smo se upoznali pre nekoliko godina i od tada se dopisujemo – rekao je kreator za The Cut.

– Obratila mi se i rekla da bi volela da dođe na reviju. Nije bilo nikakve strategije ili velike orkestracije. Nikom nisam rekao da dolazi, hteo sam da to ostane iznenađenje – objasnio je Pičoli.

Italijanski dizajner je dodao da su u modi "prava iznenađenja retka, a ovo je bilo lepo".

Megan Markl je zaista sve iznenadila kad se pojavila na reviji kontroverzne modne kuće odevena u belo od glave do pete, u tunici na zakopčavanje, lepršavom plaštu i širokim pantalonama. Svoj minimalistički look je upotpunila špicastim cipelama i crnom clutch tašnom.

NJen PR tada je izjavio za People da je vojvotkinja došla na reviju kako bi podržala Pičolija, jer je ovo bila njegova prva kolekcija za modnu kuću Balenciaga.

– Tokom godina, vojvotkinja je nosila mnogo Pjerpaolovih kreacija. Zajedno su radili blisko i sarađivali na dizajniranju ključnih momenata na svetskoj sceni – rekao je on.

(Glossy)

