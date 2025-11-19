Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KADA POČINJE BOŽIĆNI POST? Traje 6 nedelja, a ovo su pravila

Božićni post počinje 28. novembra i trajaće sve do dan pred Boćić, 6. januara.

1763542686_shutterstock_2590702111.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Drugačije se naziva Filipov post, jer počinje dan posle spomena Svetog apostola Filipa, jednoga od dvanaestorice najbližih učenika Isusa Hrista.

Po dužini trajanja je drugi po redu, nakon Vaskršnjeg posta, a po strogosti posta, blaži je od Vaskršnjeg i Velikogospojinskog posta.

Post ne podrazumeva samo uzdržavanje od mrsne hrane i alkohola već i upućenost na potpuno očišćenje uma od zlodela i loših misli. Tek u jedinstvu duha i tela crkva smatra post potpunim.

Pravila Božićnog posta

U toku Božićnog posta ne jede se meso, beli mrs i jaja. Ulje i vino su dozvoljeni svim danima osim srede i petka koji se poste „na vodi“. Riba se jede svake subote i nedelje kao i na Vavedenje Presvete Bogorodice, čak i ako praznik padne u sredu ili petak.

Post po nedeljama:

Prva nedelja

Post se u početku drži lakše, sa dozvolom za konzumiranje ribe, vina i ulja osim srede i petka, kada se poti na vodi.

Druga nedelja

Kako i kod prve nedelje hrana može da podrazumeva ribu, vino i ulje, osim srede i petka, kada je post strog, odnosno na vodi.

Treća nedelja

Režim je isti kao i tokom prve i druge nedelje.

Četvrta nedelja

Tokom ove nedelje post postaje stroži. Riba se može jesti samo praznikom ili vikendom, a u sredu i petak je post strog.

Peta nedelja

Post se pooštrava. Dozvoljeni su vino i ulje, ali ne i riba. U sredu i petak je post na vodi.

Šesta nedelja

Post je tokom poslednje nedelje najstroži. Posti se na vodi, osim na Badnje veče, kada se prema tradiciji jede posna hrana.

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas