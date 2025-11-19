KADA POČINJE BOŽIĆNI POST? Traje 6 nedelja, a ovo su pravila

Božićni post počinje 28. novembra i trajaće sve do dan pred Boćić, 6. januara.

Drugačije se naziva Filipov post, jer počinje dan posle spomena Svetog apostola Filipa, jednoga od dvanaestorice najbližih učenika Isusa Hrista.

Po dužini trajanja je drugi po redu, nakon Vaskršnjeg posta, a po strogosti posta, blaži je od Vaskršnjeg i Velikogospojinskog posta.

Post ne podrazumeva samo uzdržavanje od mrsne hrane i alkohola već i upućenost na potpuno očišćenje uma od zlodela i loših misli. Tek u jedinstvu duha i tela crkva smatra post potpunim.

Pravila Božićnog posta

U toku Božićnog posta ne jede se meso, beli mrs i jaja. Ulje i vino su dozvoljeni svim danima osim srede i petka koji se poste „na vodi“. Riba se jede svake subote i nedelje kao i na Vavedenje Presvete Bogorodice, čak i ako praznik padne u sredu ili petak.

Post po nedeljama:

Prva nedelja

Post se u početku drži lakše, sa dozvolom za konzumiranje ribe, vina i ulja osim srede i petka, kada se poti na vodi.

Druga nedelja

Kako i kod prve nedelje hrana može da podrazumeva ribu, vino i ulje, osim srede i petka, kada je post strog, odnosno na vodi.

Treća nedelja

Režim je isti kao i tokom prve i druge nedelje.

Četvrta nedelja

Tokom ove nedelje post postaje stroži. Riba se može jesti samo praznikom ili vikendom, a u sredu i petak je post strog.

Peta nedelja

Post se pooštrava. Dozvoljeni su vino i ulje, ali ne i riba. U sredu i petak je post na vodi.

Šesta nedelja

Post je tokom poslednje nedelje najstroži. Posti se na vodi, osim na Badnje veče, kada se prema tradiciji jede posna hrana.