KADA SE PRIJA VRAĆA NA SCENU? Obradovala fanove svojom odlukom

Iako je Aleksandra Prijović pravila pauzu tokom trudničkih dana, odlučila je da nekoliko meseci nakon porođaja

1760252530_1752401462_1739284747_Foto-Ataimages.rs-A.A.M.M.-Aleksandra.jpg
Foto: ATA images/ A.A./ M.M.
Mlada muzička zvezda Aleksandra Prijović, porodila se u septembru i na svet donela devojčicu kojoj su dali ime Arija.

Iako je pevačica pravila pauzu tokom trudničkih dana, odlučila je da nekoliko meseci nakon porođaja, odmah izađe iz "ilegale" te nastavi sa karijerom kao da se ništa nije promenilo.

Aleksandra je odlučila da se odmah vrati na scenu i to kada je najluđe.

Aleksandra Prijović je na svom Instagram profilu obradovala fanove ekskluzivnom objavom - zakazala je novogodišnji koncert u jednom od najluksuznijih beogradskih sala.

NJeni fanovi su oduševljeni ovom vešću a karte za spektakl i noć za pamćenje će sigurno biti rasprodate u rekordnom roku.

Slavila rođendan sa najbližima

Prija je 22. septembra proslavila svoj 30. rođendan u krugu najbližih. Filip je tada na svom Instagramu podelio fotografiju sa Aleksandrom i obratio joj se emotivnim rečima.

- Za ovih 30 godina život ti je svega dao... Za sledećih 70 ne skidaj osmeh sa lica, voli i znaj da si voljena. Srećan rođendan mama - napisao je on.

(Kurir)

