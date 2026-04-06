KAKO SE PRAVILNO ČESTITA VASKRS? Rešite sve nedoumice i izgbegnite grešku koju mnogi prave

Evo kako pravilno da čestitate jedan od najvećih hrišćanskih praznika.

Uskrs je najradosniji hrišćanski praznik, dan kada smo sa najdražima, dan sreće, simbol pobede života.

Najveći praznik za sve vernike se uveliko bliži, a kao i svake godine ponavlja se dilema oko toga kako se pravilno čestita Uskrs, odnosno Vaskrs.

Povodom ovog praznika svi pravoslavni hrišćani jedni drugima upućuju poznat tradicionalni pozdrav i očekuju da im se uzvrati na sličan način, otpozdravom. Međutim, mnogi taj pozdrav ne izgovaraju pravilno.

Evo gde je greška i kako glasi pravilan i jedini tačan vaskršnji pozdrav, a koje verzije nikako ne bi trebalo da koristite, jer su potpuno netačne!

Hristos vaskrse, Hristos voskrese, Hristos vaskrs, Hristos vaskrese… čujemo toliko sličnih, a u suštini potpuno različitih izgovora uskršnjeg pozdravljanja i čestitanja.

Prema današnjem Rečniku Matice srpske, najpravilnije bi bilo reći: “Hristos vaskrse”! Pored toga dozvoljen je i arhaični, crkveni oblik "Hristos voskrese".

Nepravilno je reći "vaskrese". Tako da su samo ova dva načina - "vaskrse" i "voskrese" pravilna.

Iako u modernom jeziku Vaskrs nazivamo i Uskrs, što je potpuno dopušteno u pravopisu, ali nije pravilno reči "Hristos uskrsnu."

Evo i zbog čega… Mi danas koristimo oblik “uskrsnuti” koji pripada savremenom srpskom jeziku i zbog kog je pravilno reći i “Uskrs”, kao što se praznik pravilno zove i “Vaskrs”.

Reč “uskrsnuti” potiče od srpskoslovenskog jezika, odnosno srpske redakcije staroslovenskog jezika. Srpska redakcija staroslovenskog jezika nastala je u vreme kada su Srbi u svojoj sredini primili slovensko bogosluženje i slovensku pismenost (tokom X, a najkasnije do prvih decenija XI veka). Od tada pa do prvih decenija XV veka Srbi su pomenute reči izgovarali sa poluglasnikom iza početnog “V”: “vъskrъse” .

Zbog vokalizacije, odnosno gubljenja ovog poluglasnika u kasnijem periodu razvoja jezika, danas i imamo ovakve nedoumice.

Na crkvenoslovenskom postoje dva oblika čitanja, prilagođeni srpskoslovenski i ruskoslovenski. Prema prvom je Hristos vaskrse! (od vaskrsnuti), a prema drugom Hristos voskrese! (od voskesenije). Isto se pitanje postavlja i kad je odgovor na uskršnji pozdrav u pitanju. Kako se kaže: Vaistinu voskrese, ili voistinu vaskrse?

Pravilno je reći i “vaistinu” i “voistinu”. Samo što bi trebalo biti dosledan pa na ruskoslovenski pozdrav "Hristos voskrese" odgovoriti istim oblikom “Voistinu voskrese”. Istom logikom reći ćemo i "Hristos vaskrse" - "Vaistinu vaskrse!".

Ukoliko ste u dilemi da li je pravilnije reći Uskrs, Vaskrs ili Voskresenije, lingvistički, ispravno je i jedno i drugo i treće! Takođe, pored navedenih pozdrava i odgovora na njih, možete dodati i "Srećan Uskrs/Vaskrs!".

(Opanak)

