KEMIŠ PO PRVI PUT O STANJU ZORICE BRUNCLIK: Otkrio kako je pevačica nakon operacije

O zdravstvenom stanju Zorice Brunclik se ne zna mnogo, a sada se po prvi put oglasio njen surpug, poznati harmonikaš.

Pevačica Zorica Brunclik nedavno je operisana, a nakon nekoliko dana provedenih u bolnici, puštena je na kućno lečenje.

Od tada nije bilo mnogo informacija o njenom zdravstvenom stanju, a sada se po prvi put oglasio njen suprug, Miroljub Aranđelović. On je tokom emisije "Pinkove Zvezde" otkrio u kakvom je sada stanju njegova supruga.

- Dobro veče, Bojana. Evo mene pored vas ponovo. Fantastično sam. Zorica je dobro, jeste - započeo je Kemiš, a onda uputio poruku koja je raznežila sve u studiju: "Volimo te! Ona nas prati na striming platformi i prati sve!"

Lepa Lukić je nedavno potvrdila da se njena koleginica oporavlja i da su stupile u kontakt.

- Operisana je, oseća se dobro i... Bolje je, izašla je iz šok sobe. Vratiće se za neki dan kući, na kućno lečenje - otkrila je Lepa Lukić i dodala koliko je emotivno doživela razgovor.