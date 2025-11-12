KO JE NEMAC KOJI ĆE PREDSTAVLJATI SRBIJU NA IZBORU ZA MISTERA: "Ponosan sam na svoje poreklo"

Srbiju će na ovogodišnjem izboru za Mistera predstavljati Iv Len Anser

Predstavnici Srbije na takmičenjima lepote izazvali su oštru polemiku budući da je navodna misica Mongolka, dok je Nemac predstavnik na izboru za najlepšeg muškarca.

Vest da će Srbiju predstavljati Nemac Iv-Len Anser, naišla je na kritike kao i prethodna najava da će manekenka mongolskog porekla Jelena Egorova na izboru za mis univerzuma predstavljati Srbiju.

Iv Len Anser maneken iz Raštata, objavio je video u kojem na srpskom jeziku zahvaljuje što ima priliku da nosi lentu naše zemlje, a upravo je taj video izazvao oprečne komentare.

- Možda nisam rođen u Srbiji, ali koreni se ne mogu sakriti. Ponosan sam na svoje poreklo i zahvalan što imam priliku da predstavljam zemlju svojih predaka. Uvek sa poštovanjem, ponosom i srcem. Hvala, Srbija - rekao je Anser.

Ko je Iv Len Anser?

Unser se modelingom bavi više od deset godina. Aktivni je član evropskih modnih agencija, među kojima su EastWest Models i McFIT Models.

Tokom karijere pojavio se u kampanjama brendova kao što su Adidas i Diesel. Nastupao je i na modnim pistama tokom Nedelje mode u NJujorku i Nedelje mode u Los Anđelesu, što ga svrstava među modele sa značajnim međunarodnim iskustvom.

Postao je poznat širem auditorijumu kroz učešće u televizijskom rijaliti programu "Krtica" u Nemačkoj. Učestvovao je u sezoni koja je privukla veliku pažnju, a mediji su ga često isticali kao jednog od glavnih kandidata i finalista.

