Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KO JE NEMAC KOJI ĆE PREDSTAVLJATI SRBIJU NA IZBORU ZA MISTERA: "Ponosan sam na svoje poreklo"

Srbiju će na ovogodišnjem izboru za Mistera predstavljati Iv Len Anser

1762948610_profimedia-1029523475.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Predstavnici Srbije na takmičenjima lepote izazvali su oštru polemiku budući da je navodna misica Mongolka, dok je Nemac predstavnik na izboru za najlepšeg muškarca.

Vest da će Srbiju predstavljati Nemac Iv-Len Anser, naišla je na kritike kao i prethodna najava da će manekenka mongolskog porekla Jelena Egorova na izboru za mis univerzuma predstavljati Srbiju. 

Iv Len Anser maneken iz Raštata, objavio je video u kojem na srpskom jeziku zahvaljuje što ima priliku da nosi lentu naše zemlje, a upravo je taj video izazvao oprečne komentare.

- Možda nisam rođen u Srbiji, ali koreni se ne mogu sakriti. Ponosan sam na svoje poreklo i zahvalan što imam priliku da predstavljam zemlju svojih predaka. Uvek sa poštovanjem, ponosom i srcem. Hvala, Srbija - rekao je Anser.

Ko je Iv Len Anser?

Unser se modelingom bavi više od deset godina. Aktivni je član evropskih modnih agencija, među kojima su EastWest Models i McFIT Models.

Tokom karijere pojavio se u kampanjama brendova kao što su Adidas i Diesel. Nastupao je i na modnim pistama tokom Nedelje mode u NJujorku i Nedelje mode u Los Anđelesu, što ga svrstava među modele sa značajnim međunarodnim iskustvom.

Postao je poznat širem auditorijumu kroz učešće u televizijskom rijaliti programu "Krtica" u Nemačkoj. Učestvovao je u sezoni koja je privukla veliku pažnju, a mediji su ga često isticali kao jednog od glavnih kandidata i finalista.

(B92.net)

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 2
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas