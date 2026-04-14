KOJE VRSTE VOĆA PSI SMEJU DA JEDU? Biće im ukusna i nutritivna poslastica

Mnogi vlasnici pasa često požele da podele voće koje jedu sa svojim ljubimcem, ali važno je znati da nije svako bezbedno za pse.

Iako naši četvoronožni ljubimci mogu da jedu određene vrste, neke od njih mogu biti štetna ili čak opasna.

Dobra vest je da postoji mnogo zdravih opcija koje mogu poslužiti kao ukusna i nutritivna poslastica za vašeg psa, ali je ključno da se daju umereno i pravilno pripremljene. Psi mogu da jedu različito voće bogato vlaknima, vitaminima i antioksidansima, što doprinosi njihovom opštem zdravlju.

Bezbedno voće za pse

Lubenica je jedna od najboljih opcija, posebno tokom toplih dana. Sadrži oko 90 procenata vode, zbog čega je odlična za hidrataciju. Osim toga, bogata je vitaminima A i C koji doprinose zdravlju kože i jačanju imuniteta.

Jagode su još jedan dobar izbor. Bogate su vitaminom C, vlaknima i antioksidansima, što pomaže jačanju imuniteta i može smanjiti upalne procese u organizmu.

Jabuke su takođe veoma korisne za pse. Sadrže vlakna koja pomažu varenju i mogu pozitivno uticati na kvalitet stolice.

Banane su bogate kalijumom koji je važan za funkciju mišića i nerava. Takođe sadrže vitamin B6, vitamin C i vlakna koja pomažu metabolizmu i varenju.

Borovnice se često nazivaju superhranom jer su pune antioksidanasa. Posebno sadrže antocijanine koji štite ćelije od oštećenja.

Navedeno voće može biti zdrava alternativa kupovnim poslasticama, ali ne bi trebalo da čini veliki deo ishrane.

Kako pravilno davati voće psu

Iako je voće zdravo, važno je poštovati nekoliko pravila kako bi bilo bezbedno za psa. Dobro ga operite, ukloniti semenke, koštice i tvrde delove. Isecite na manje komade kako bi se izbeglo gušenje.

Voće se uvodi postepeno kako bi se pratila reakcija organizma i daje umereno, kao povremenu poslasticu

Voće koje psi ne smeju da jedu

Iako su mnoge vrste voća bezbedne, neke su za pse veoma opasna i nikako ih ne treba davati.

Posebno treba izbegavati:

Grožđe i suvo grožđe jer mogu izazvati ozbiljna oštećenja bubrega.

Avokado koji sadrži supstance štetne za pse.

Voće sa košticama ako se ne uklone jer mogu biti toksične ili izazvati gušenje.

Delove biljaka poput stabljika i listova paradajza koji mogu biti štetni.

Da li je voće uopšte potrebno psima

Iako voće može biti zdravo, psi nemaju potrebu za njim u velikim količinama jer kompletnu ishranu dobijaju kroz kvalitetnu hranu za pse. Voće je najbolje posmatrati kao dodatak i nagradu, a ne kao osnovu ishrane.

