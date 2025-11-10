KRALJ ČARLS JE U NAJVAŽNIJEM TRENUTKU SINU REKAO "NE": Da li je ovo razlog što su zahladili odnos?

Dobro upućeni izvori otkrivaju da je princ od Velsa i prestolonaslednik britanskog trona prošle godine imao posebnu molbu za svog oca i kralja. Bez razmišljanja mu je Čarls III navodno rekao "ne" i, štaviše, naterao njega da razmisli šta ga je uopšte pitao.

U februaru 2024. kralj Čarls III je saopštio da boluje od raka, a od tada gotovo sve vreme obavlja svoje kraljevske dužnosti, uz tek nekoliko kratkih perioda odmora.

Navodno je britanski kralj sve vreme osećao pritisak da nastavi sa svojim poslom kao da se paralelno ne leči od opake bolesti, a u novoj knjizi o britanskoj kraljevskoj porodici se navodi da je pritisak pratio i njegovog sina i prestolonaslednika princa Vilijama.

Podsetimo, i Vilijamova supruga Kejt Midlton se borila protiv karcinoma većim delom 2024, a njen životni saputnik je sve vreme radio dok je ona bila na hemioterapiji.

Kraljevsko "ne" nasledniku

Autor Robert Džobson tvrdi da je, štaviše, prošle godine zbog toga došlo do napetosti između oca i sina.

Navodno je princ Vilijam zamolio Čarlsa da mu dopusti da ode na odmor kako bi bio uz svoju bolesnu suprugu i njihovo troje dece, ali je kralj Čarls to hladno odbio uz poruku "Razmisli još jednom".

Džobson u knjizi "Nasleđe Vindzorovih: Kraljevska dinasija tajni, skandala i opstanka" piše da su između Čarlsa i Vilijama zavladale tenzije u ovim izazovnim trenucima, umesto da ih zdravstveni problemi kralja i princeze od Velsa još više zbliže.

Navodno je odnos oca i sina i dalje napet, što dodatno potresa monarhiju, koja u poslednje vreme ima dovoljno problema i bez njihovih razmirica.

Ipak, Čarls je u nečemu poslušao prestolonaslednika: navodno je upravo princ Vilijam od početka drame oko Endrua Mauntbatena Vindzora insistirao da kralj oduzme titulu svom mlađem bratu.

(Glossy)

