KRALJICA LETICIJA OBUKLA FARMERKE KOJE ŽENE OBOŽAVAJU OVE JESENI: Ponela jedan od najvećih trendova i odlično joj stoji (FOTO)

Dnevni izgled kraljice Leticije

1762943475_profimedia-1051763697.jpg
Foto: Profimedia
Stil španske kraljice Leticije jedan je od najistaknutijih među evropskim kraljevskim damama. Voli spoj tradicionalnog i modernog, zastupa lokalne brendove i obožava održivu modu. 

Leticija je nedavno posetila najveći sajam organskih proizvoda u Španiji i za takvu priliku pokazala ležeran i pristupačan dnevni izgled. Obukla se baš onako kako bi se većina žena obuklo tokom dnevnog završavanja obaveza. Leticija nosi klasičnu belu rolku u kombinaciji sa tamnim, blago zvonastim farmerkama - model iz 90-ih koji je definitivno jedan od najvećih trendova ove jeseni i zime. 

Preko ramena je ponela tašnu srednje veličine sa potpisom jedne od njenih omiljenih dizajnerki, Karoline Herere.

Leticija je kosu pustila da pada u njenim blagim, prirodnim talasima, a na licu je imala malo dnevne šminke. 

