KRISTIJANO RONALDO NAPOKON OTKRIO ZAŠTO JE ZAPROSIO ĐORĐINU I KADA JE SVADBA: "Tada sam shvatio – da, ovo je bio pravi trenutak“

Kristijano Ronaldo konačno je progovorio o svom venčanju sa Georginom Rodrigez. Nakon devet godina veze, petoro dece i bezbroj glasina, fudbalska legenda je prekinula tišinu i otkrila kako je došlo do prosidbe.

Kada su Kristijano i Georgina objavili veridbu u avgustu 2025, fanovi širom sveta bili su oduševljeni.

Manekenka je podelila fotografiju svog blistavog prstena uz jednostavnu, ali snažnu poruku:

- Da, pristajem.

Bio je to bajkoviti trenutak na koji su obožavaoci čekali, ali kako je Ronaldo sada otkrio u intervjuu sa novinarom Pirsom Morganom, sve je prethodno bilo duboko promišljeno.

- Uvek kažem da dobre stvari dolaze u pravo vreme - objasnio je i dodao:

- Ponekad ti treba vremena da shvatiš da neke greške ne bi trebalo praviti. Nisam želeo da požurim nešto tako važno.

Fudbaler, danas jedan od najvećih zvezda u saudijskom Al-Nassr F.C., osvrnuo se na godine ljubavi, izazova i porodičnih trenutaka koje su ih doveli do ovog trenutka.

- Oženio bih je jer verujem da je pravo vreme - rekao je. - Ne samo zato što je majka moje dece, već zato što je osoba koju najviše volim. Ona je ljubav mog života.

Ronaldoova prosidba nije bila isplanirana niti spektakularna, bila je spontana i potpuno iskrena.

- Dobre stvari se dešavaju prirodno - rekao je smešeći se dok se prisećao trenutka. - Fudbal, život, prilike, brak... dolaze kada treba.

Otkrio je da je Georgina oduvek sanjala prsten sa dragim kamenom, i pobrinuo se da bude upravo ono što je želela. Sam trenutak prosidbe, međutim, bio je potpuno neplaniran. Bilo je jedan sat ujutru, njihove ćerke Alana i Eva spavale su, a Ronaldo je odlučio da je to pravi trenutak.

„Dok sam Đorđini davao prsten“, rekao je, „naše ćerke su ušle i upitale: ‘Tata, da li daješ mami prsten i pitaš je da se uda za tebe?’ Tada sam shvatio – da, ovo je bio pravi trenutak.“

Zabeležite datum

Nakon godina nagađanja, Ronaldo je konačno otkrio detalj koji su svi želeli da znaju: datum venčanja. Ceremonija će se održati u septembru 2026, odmah posle Svetskog prvenstva. „Venčaćemo se posle Svetskog prvenstva“, rekao je sa osmehom. „I nadam se da ću doći na svoje venčanje sa trofejem šampiona.“

Priča Kristijana i Đorđine počela je 2016. u Madridu, kada je ona radila kao prodavačica u Gucci-ju. „Jednog dana mi je rekao da mora da ide na događaj i pitao da li ću biti tamo“, jednom je podelila Đorđina. Taj slučajni susret pretvorio se u ljubavnu priču koja je od tada očarala svet.

NJihova veza, često prikazivana kroz Đorđinin Netflix rijaliti, pokazala je i glamur i iskrenu naklonost između njih. Zajedno podižu petoro dece – Kristijano Jr., blizance Evu i Matea, Alanu Martinu i Belu Esmeraldu – i grade porodični život zasnovan na ljubavi i lojalnosti.

Za Đorđinu porodica je na prvom mestu. „Oni su najvažnija stvar“, rekla je. „A pošto imam prilike koje mnoge majke nemaju, mislim: zašto bih radila nešto drugo ako me ono što me zaista čini srećnom – biti sa svojom decom?“

Sa brakom na vidiku, Ronaldo vidi ovaj korak ne kao transformaciju, već kao proslavu. „Samo je to prelepo poglavlje u mom životu“, reflektovao je.

(Glossy)

