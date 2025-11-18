KUHINJSKI DEKOR KOJI JE ZVANIČNO ZASTAREO: Dizajneri ih više ne žele u kuhinjama

Iako trendovi u uređenju kuhinje često preovlađuju godinama, nekada je vreme da se od nekih ideja odustane.

Dizajneri su sada otkrili koji trendovi u uređenju kuhinje idu u prošlost i šta možete da izaberete umesto toga.

Ostrva

Kuhinjska ostrva su poslednjih godina bila zaštitni znak savremenih kuhinja, ali dizajnerka enterijera Rozana Basford kaže da je taj trend imao svoje vreme i da je trenutak da se zameni.

- Sada se čini prilično teškim da imate toliko materijala u kuhinji - rekla je za The Spruce.

Mat crne slavine i sudopera

- Mat crni kuhinjski hardver svakako ima svoje mesto u dekoru, ali prekomerna upotreba kontrasta može da bude naporna - upozorava dizajnerka enterijera Erin Vilijamson za The Spruce i dodaje:

- Mat crna je farbana završna obrada koja se vremenom lako ljušti i troši. Posebno završna obrada kuhinjskih elemenata i slavina mora da izdrži svakodnevnu upotrebu.

Ako vaš dizajn zahteva tamniji hardver ili slavine, predlaže se da se odlučite za bronzanu boju za mekši, topliji izgled i veću izdržljivost.

Potpuno bele kuhinje

Oba dizajnera se slažu da nekada klasične potpuno bele kuhinje mogu delovati hladno po današnjim standardima.

- Baš kao i svaka druga prostorija u kući, i kuhinja mora da ima slojeve i teksture kako bi bila zanimljiva i privlačna - kaže Basford.

Umesto toga predlaže se farbanje ormarića u krem boju za nežniji izgled od čisto bele i uparivanje sa tamnijom radnom pločom.

Hladno sive

Pored jarko belih tonova, Basford upozorava na previše hladne palete boja za kuhinju, poput hladnih sivih pomešanih sa nerđajućim čelikom.

- Siva decenija je završena i trenutno su bež i tople palete boja u trendu. Kuhinja, kao srce doma, je posebno mesto gde želite topao, privlačan osećaj. I dalje možete koristiti sivu boju - samo je važno uravnotežiti je toplim tonovima poput drveta, mesinga ili drugih toplijih boja.

Sivi podovi za kuhinju

Sivi podovi su prema dizajnerima posebno zastareli.

- Siva izgleda kao da bi trebalo da se dobro slaže sa svim, ali u stvarnosti se usklađuje sa vrlo malo toga. Jednobojni sivi podovi su posebno teški za rad, što često rezultira monohromatskom paletom koja deluje beživotno.

Preporučuje se da se držite toplijih drvenih, kamenih ili podnih obloga koje imaju neke varijacije kako bi se stvorila bezvremenska mešavina toplih i hladnih tonova.

