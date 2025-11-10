LEONARDO DIKAPRIO PROGOVORIO SRPSKI: Želeo je da da glumi šefa srpske bande, slao svog čoveka u Beograd po specijalnom zadatku

Slavni glumac izazavo oduševljenje naše javnosti kada je progovorio srpski jezik

Slavni glumac i Oskarovac Leonardo Dikaprio slavi sutra 51. rođendan. U vezi je sas italijanskom manekenkom Vitorijom Ćereti (27) zbog koje je odustao od bizarnog ljubavnog pravila da njegove partnerke ne smeju da imaju više od 25 godina. Čuveni Leo ipak i dalje ne staje pred oltar. Da li će u šestoj deceniji odabciti status neženje?

Leonardo Dikaprio čudio je javnost tom ljubavnom mantrom, dok je poubliku odupevljavao ulogama. Tako je na red došla i ona zbog koje je progovorio naš jezik.

Čuveni glumac Leonardo Dikpario oduševio je javnost u našoj zemlji kada tom scenom. Tu rečenicu su mnogi dobro zapamtili, i sasvim dobro je zvučao dok je izgovarao te reči.

Glumac je iznenadi naše ljude kada je 2000.m u filmu "Plaža" na tečnom srpskom jeziku rekao: "Sutra ću da putujem mnogo milja biciklom".

U toj sceni se takmičio sa ostalim likovima ko će najbolje da izgovori citiranu rečenicu i Leonardo Dikaprio, odnosno Ričard kog je glumio, bio je u tome najbolji. U toj avanturističkoj drami Denija Bojla pričalo se na francuskom, švedskom, engleskom, ali i srpskom jeziku.

Komentarisalo se da je Leonardo Dikaprio dobro savladao naš jezik, i da je sasvim korektno obavio taj zadatak. Domaću javnost zaintrigirao je i kada se naredne godine saznalo da Oskarovac planira da snimi film o bandi "Pink Panter" odnosno da glumi vođu ove kriminalne grupe.

NJegov scenarista je u Beogradu prikupljao materijale za film, i razgovarao sa zaposlenima beogradskog odeljenja Interpola i tadašnjim voditeljem emisije 'Buđenje' na Radio Beogradu Draganom Ilićem, pisao je Blic.

"Film se sprema i producenti na njemu rade vrlo detaljno. Kada se završi, biće to jako dobar posao. Priča je ozbiljna, ali više ne smem da otkrivam", rekao je izvor za Blic.

Možda je u međuvremenu Leonardo Dikaprio koji je napravio pravi bum komentarom o Srbiji, dobio još neku inspiraciju za novu ulogu, a da to ima veze sa našom zemljom., Bilo bi ga zanimljivo čuti i gledati kako igra na srpskom jeziku, sve vreme dok film trraje.

Put do slave Leonarda Dikaprija

Leonardo Dikaprio živeo je u u opasnom kvartu Los Anđelesa, odrastao je u siromaštvu i bio je kruna studentske ljubavi ljubavi Irmelin Indenbirken i Džordža Dikaprija, koji su se posle diplomiranja preselili u Los Anđeles, dobili Lea i započeli porodičan život. Nažalost, sreća koja se vidi na fotografiju trajala je samo godinu dana. Nakon 12 meseci braka roditelji Leonarda Dikaprija su se razveli.

Irmelin Indenbirken je Lea odgajila kao samohrani roditelj u Los Anđelesu. Bivša sekretarica poreklom iz Nemačke koja se pedesetih preselila u SAD radila je nekoliko poslova da bi prehranila sina.

Sa bivšim suprgom je nakon raskida ostala u dobrim odnosima, a Džordž kog je upoznala dok je prodavao stripove, živeo je neko vreme u njihovom komšiluku. Ipak, glavnu brigu o Dikapriju preuzela je njegova majka, odlučna u nameri da sinu pruži bolje detinjstvo od onog koje je ona imala. Zato su se i preselili iz surovog predgrađa istočnog Los Anđelesa u bolji kraj, gde je Leo upisao srednju školu. Majka ga je vozila svaki dan iako joj je za to trebalo tri sata.

Irmelin Indenbirken rođena je 1942. u skloništu u Nemačkoj za vreme Drugog svetskog rata. NJena majka je za nemački časopis "Hellweger Anzeiger" 1998. rekla da je porodica živela u selu severno od Dortmunda i da imali veoma teške trenutke. Bili su primorani da odu za Ameriku. Irmelin je odrastala u nemačkoj zajednici u NJujorku, a nnjni roditelji su se 1985. vratili u rodnu zemlju. Majka Leonarda Dikaprija želela je da postane advokatica.

Leo je oca koji je pisac, retko viđao. Nakon što je stekao slavu, više puta pojavljivao se u javnosti sa ocem koji je decenijama u drugom braku.

Glumac je 2014. u intervjuu za "Access Hollywood" rekao da ga je majka uvek podržavala u odluci da se bavi glumom, a imao je 12 godina kada joj je rekao svoj san o glumačkoj karijeri.

Na početku njegove karijere bila je veoma zaštitnički nastrojena prema njemu, braneći ga od paparaca koji su ga stalno jurili. Majka Leonarda Dikaprija navodno ima veliki uticaj na njegov ljubavni život odnosno sve njegove devojke moraju da prođu određeni test kod nje.

Irmelin Indenbirken je u vezi sa Dejvidom Vordom a njihov "sastanak na slepo" organizovao je upravo Leo, pre 12 godina.

Dikaprio je u sjajnim odnosima sa očuhom, ali i maćehom sa kojom je njegov otac godinama u vezi.

Glumac je nakon niza emotivnih veza i brodoloma, doživeo romansu sa manekenkom Vitorijom Ćereti koju podržavaju i njegova majka i očuh makar sudeći po zajedničkim slikama u Rimu gde su svi uživali u čarima ovog grada.

(Blic Žena)

