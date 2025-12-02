Oglas
LEPA BRENA OTKRILA DUGO ČUVANU TAJNU: "Sad već imam ozbiljan problem"

Lepa Brena je koncertne kostime davala pevačicama, a kežual garderobu ženama iz Granda.

Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Lepa Brena otkrila je da je svoju garderobu poklanjala i pevačicama, ali i radnicama u Grandu.

S obzirom da iza sebe ima bezbroj koncerata i turneja, njen garderober nije mogao više da podnese količinu stvari koje su se nalazile u njemu, pa je ona koncertne kostime davala pevačicama, a kežual garderobu ženama iz Granda.

- Nagomilao se ceo jedan sprat moje profesionalne garderobe. Moram reći da sam, osim privatne garderobe, poklanjala i onu sa koncerata, još od dana kada smo 1998. godine osnovali Grand. Pevačke kostime poklanjala sam pevačicama, dok su privatnu garderobu nosile žene iz Granda. Isto važi i za obuću. Sad već imam ozbiljan problem. Imam plan kako to da rešim - nešto ću pokloniti, a moguće je i da organizujem aukciju za decu kojoj je potrebna pomoć - rekla je ona za K1.

"Živim svoj život"

Lepa Brena nedavno je u intervjuu za emisiju Stars specijal, govorila kako provodi vreme kada nije na sceni.

- Otkako nemamo "Grand", okrenula sam list da živim svoj život, da ne pratim medijski šta se sve dešava na estradi, u šou-biznisu, jer to više nije moj posao, moja obaveza, moj zadatak. Više ništa ne gledam. Imam laptop i tu gledam Netfliks, dokumentarne filmove o ljudima šta su sve prošli, te poznate ličnosti, glumci, pevači i sportisti. Jako su interesantne priče svih tih uspešnih ljudi, koji su doživljavali psihičke lomove, kako podnose slavu, uspeh, novac.

(Kurir)

