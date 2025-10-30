LEPOTICA PROGOVORILA PRVI PUT OD RASKIDA SA TOMOM KRUZOM: Ana de Armas otvorila dušu i otkrila kako se oseća posle ljubavnog brodoloma

Ana de Armas trenutno balansira između ljubavi, karijernih promena i sopstvenog puta napred.

Pre samo nekoliko meseci, kubanska glumica Ana de Armas je bila toliko srećna da je mislila da sanja. Radila je punom parom, a ujedno bila i emotivno ispunjena zbog veze sa čuvenim holivudskim zavodnikom Tomom Kruzom.

Akcioni film "Balerina" je ostvario uspeh u bioskopima, kampanje za lepotu su cvetale, a njeno ime se našlo na listama željenih glumica kod brojnih reditelja.

Međutim, izvori sada otkrivaju da je Ana naišla na neočekivani prelom u životu nakon navodnog raskida sa Tomom Kruzom i odlaganja njihovog dugo očekivanog filma "Dublje".

Prema insajderu, glumica je teško prevazilazila emotivni teret godine koja nije išla po planu.

— Ana je mislila da će ova godina biti potpuno drugačija, pa je razočarana — rekao je izvor za Daily Mail. — Ali zna da će stvari krenuti na bolje i ide dalje. I dalje je prijatelj sa Tomom. Ne sedi kući i ne plače.

Zvezda filma "Nož u leđa" nedavno je viđena kako šeta Los Anđelesom sa svojim belim, pahuljastim psom, opušteno odevena u teksas šorts, crnu majicu i baletanke.

NJena diskretna pojava u gradu bila je primetna, jer uglavnom živi u izolovanom delu Vermonta od ranije ove godine.

Romansa Ane de Armas i Toma Kruza započela je u februaru, kada su se prvi put sreli da razgovaraju o filmu. Hemija između njih bila je, prema izvorima, trenutna.

NJihova veza u početku nije bila nimalo diskretna. Do proleća, Kruz je Anu odveo privatnim avionom u Madrid i Menorku. Prisustvovali su koncertu grupe Oasis na Vembliju, provodili vikende u Vudstoku i viđeni su zajedno kako napuštaju proslavu 50. rođendana Dejvida Bekama u Noting Hilu.

— Tom je Anu obasipao poklonima od samog početka, to je njegov stil, pažljiv je — rekao je izvor za Daily Mail u julu.

— Što su se više upoznavali, to su pokloni bili raskošniji. Bilo je nakita poput zlatnih narukvica, dizajnerske odeće… ali najveći poklon koji joj je dao je sloboda da bilo gde u svetu ode u trenutku kada poželi.

Do leta, par je bio smatran novom moćnom holivudskom vezom. Fotografisani su dok su se držali za ruke i kada su zajedno ulazili u helikopter u Londonu. Ipak, kako su meseci prolazili, uzbuđenje je splasnulo.

— Tom i Ana su se lepo provodili, ali njihovoj vezi je došao kraj. Ostaće dobri prijatelji, ali više nisu u vezi. Shvatili su da ne mogu ići dalje zajedno i da su bolje kao prijatelji. Iskra između njih je nestala, ali i dalje uživaju u međusobnom društvu i oboje su se vrlo odraslo postavili — rekao je izvor za The Sun.

Sada, nakon što je film odložen na neodređeno vreme, Anin fokus je na samoj sebi. Glumica je nedavno prisustvovala reviji Louis Vuitton za proleće/leto 2026. u Parizu, a potom je viđena u Portoriku kako pleše na koncertu Bad Bunny-ja.

Zaintrigirala je javnost i objavom šaljive fotografije sa misterioznim muškarcem tokom Nedelje mode. Ipak, izvori kažu da Ana stvari vodi korak po korak.

— Ana je mislila da će ova godina biti potpuno drugačija, pa je razočarana ali zna da će biti bolje — ponovio je insajder.

Tom Kruz, s druge strane, održava svoj prepoznatljiv diskretni stil od raskida sa Kejti Holms 2012. NJegov ljubavni život uglavnom je ostao van očiju javnosti, iako se povremeno dovodio u vezu sa nekoliko koleginica.

