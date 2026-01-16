LORIN BEKOL JE IMALA SAMO 32. GODINE KADA JE OSTALA BEZ LJUBAVI SVOG ŽIVOTA: Kako se čuvena glumica osramotila nakon smrti svog muža- Hemfrija Bogarta?

Bili su zlatni par Holivuda, a kad je on umro za nju je krenuo pakao

Tog 14. januara 1957. godine, Loren Bekol je izgubila centar svog sveta. NJen muž, Hamfri Bogart, umro je od raka jednjaka sa samo pedeset sedam godina. Bekol je imala trideset dve. Preko noći, od najdivljenije partnerke Holivuda postala je udovica sa dvoje male dece, sedmogodišnjim Stivenom i četvorogodišnjom Lesli u kući koja je iznenada delovala neverovatno tiho.

Za javnost, Bogart i Bekol su bili mitski par. NJihov prvi zajednički film, „Imati i nemati“, pokrenuo je jednu od najpoznatijih hemijskih veza na ekranu u istoriji kinematografije. „Dugi san“ je samo zapečatio legendu. Van ekrana, njihov brak je bio oštar, razigran, žestoko lojalan - ravnopravno partnerstvo uprkos razlici u godinama od dvadeset pet godina. Bogart ju je zvao „Beba“. Bekol ga je zvala „Bogi“. Holivud ih je obožavao.

Onda ga je rak odneo, polako i javno

Bekol je kasnije napisala da tuga nije dolazila u talasima - slegla joj se u kosti. Morala je da nauči kako da deluje smireno dok se oseća prazno. Kamere su je pratile do sahrane. Kolumnisti su spekulisali o njenoj budućnosti pre nego što je cveće uvelo. Holivud je pretpostavljao da će se brzo ponovo udati. Od prelepe žene, još mlade, nije se očekivalo da ostane sama.

U taj krhki prostor ušao je Frenk Sinatra. Sinatra je bio deo njihovog užeg kruga, prijatelj tokom Bogartovih poslednjih meseci. Nakon sahrane, ostao je blizak. Ponovo je nasmejao Bekol. Podsetio ju je da je radost još uvek moguća, da život nije završen tugom. Ono što je počelo kao druženje polako se produbilo u romansu.

Početkom 1958. godine, tokom večere u restoranu, Sinatra ju je zaprosio. Bekol je rekla da - ekstatična, puna nade, smela da ponovo veruje. U jednom trenutku, čak je potpisala autogram za obožavaoca koristeći ono što je mislila da će biti njeno buduće ime: „Beti Sinatra“. Onda se sve rasplelo. NJihov zajednički prijatelj, moćni agent Svifti Lazar, procurio je vest o veridbi štampu. Sinatra je eksplodirao. Optužio je Bekol da je izdala njegovu privatnost. Ona je to poricala – istinito – ali on je nije slušao. Gotovo preko noći, nestao je iz njenog života. Bez poziva. Bez objašnjenja.

Nedeljama kasnije, na jednoj zabavi, odbio je uopšte da je primeti. Slomljeno srce je došlo brzo i nemilosrdno. Štaviše, odvijalo se u naslovima. Bekol je bila javno ponižena, tugovala je u privatnosti dok je bila neumoljivo osuđivana. Pa ipak, godinama kasnije, pisala je o Sinatri sa zapanjujućom gracioznošću. Priznala je da joj je on pomogao da se izvuče iz očaja nakon Bogartove smrti – čak i ako se veza bolno završila.

„Frenk mi je učinio veliku uslugu“, napisala je. „Spasio me je od katastrofe kakva bi naš brak bio.“

Gorčina nikada nije postala njen identitet

Tračerske rubrike su se prebacivale na druge glasine o mogućim romansama – Adlaja Stivensona, Harija Gvardinoa – ali Bekol se nije obazirala, nastavila je da radi. Vratila se na Brodvej. Snimala je filmove. Odgajala je svoju decu uglavnom sama u eri kada se na samohrano majčinstvo gledalo sa sumnjom, a ne sa poštovanjem.

Godine 1961. udala se za glumca Džejsona Robardsa. Veza je bila intenzivna i komplikovana. Imali su sina, Sema, ali je Robardsov alkoholizam nepopravljivo opteretio njihov brak. Do 1969. Bekol se razvela od njega. Imala je četrdeset četiri godine, troje dece i ponovo je gradila svoj život pod lupom javnosti.

Godine 1970. šokirala je brodvejsku publiku delom „Aplauz“, osvojivši svoju prvu nagradu „Toni“. Kritičari koji su je odbacili kao puku filmsku zvezdu bili su primorani da preispitaju svoju odluku. „NJujork tajms“ je proglasio da je Bekol postala „zvezda scene“. Godine 1981. osvojila je drugu nagradu „Toni“ za ženu godine. Preživljavanje se pretvorilo u majstorstvo.

NJeni memoari, napisani sa iskrenošću i uzdržanošću, dodatno su preoblikovali njeno nasleđe. „By Myself“ je osvojila Nacionalnu književnu nagradu 1978. godine, diveći se zbog svoje iskrenosti i dostojanstva. Pisala je o ljubavi, gubitku i razočaranju bez samosažaljenja ili spektakla.

NJena deca su ostala njeno sidro. Stiven je postao producent i autor. Lesli je postala medicinska sestra. Sem je sledila njeno učenje u glumi. Bekol je često govorila da je majčinstvo, a ne slava, njeno najveće dostignuće.

U kasnijim godinama, postala je holivudska državnica starija od svih: njen glas dublji, pogled nepokolebljiv, duhovitost netaknuta. Godine 1996, sa sedamdeset dve godine, zaradila je svoju prvu nominaciju za Oskara za film „Ogledalo ima dva lica“. Godine 2009, dobila je počasnu nagradu Akademije za karijeru koja je trajala sedam decenija. Umrla je 12. avgusta 2014. godine, u osamdeset devetoj godini.

Loren Bekol je nadživela Hamfrija Bogarta za pedeset sedam godina - duže nego što su proveli zajedno, duže nego što je živeo nakon što ju je upoznao. I u tim godinama, izgradila je nešto izvanredno: život definisan ne time koga je izgubila, već time kako je izdržala.

Pokazala je da snaga nije glasna. Da tuga može da koegzistira sa ambicijom. Ta otpornost se gradi izbor po izbor, deceniju po deceniju.

Kada se ljudi sećaju Bekol, često je zamišljaju pored Bogarta. Ali istinitija legenda je žena koja je istrajala – kroz udovištvo, slomljeno srce, razvod i javnu osudu – i nikada nije odustala od svog glasa, svog integriteta, niti od sebe.

(Stil)

