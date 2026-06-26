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MAJA ODžAKLIJEVSKA SE UDAVALA I RAZVODILA 12 PUTA: Kada god su njeni partneri uradili sledeću stvar ona ih je ostavljala

NJena ljubavna prošlost je veoma burna, sa čak dvanaest brakova koji su završili iz istog razloga.

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Foto: Ataimages.rs/ A.A.
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Poznata pevačica Maja Odžaklijevska nedavno se oprostila od svoje dugogodišnje karijere i beogradskog asfalta kako bi mir pronašla u prirodi, okružena životinjama i porodicom. Ipak, njen buran ljubavni život nastavlja da intrigira javnost, s obzirom na to da je pevačica čak dvanaest puta stupala u brak, a svaki od njih doživeo je krah iz istog razloga.

Kako je sama pevačica priznala, nikada nije mogla da trpi zvocanje svojih partnera. Prisećajući se svojih neuspelih ljubavnih iskustava, Maja je bez dlake na jeziku svojevremeno opisala kako je po kratkom postupku rešavala bračne nesuglasice:

- Imala sam dvanaest takozvanih brakova. Kako dođe onaj momenat da krene zvocanje ili ponašanje koje mi se ne dopada, ja strpam sve stvari u kese za đubre i kažem: 'Stvari su ti ispred.' Ćao, doviđenja i novi brak. Moja majka je govorila: 'Jedan se otegao, drugi se protegao'.

Maji je najveći fokus unuk

Danas, daleko od svetla reflektora, njena najveća radost i glavni fokus je njen unuk Luka, kojem je dijagnostikovan autizam.

Upravo je Maja prva primetila da je dečaku potrebna stručna pomoć, o čemu je jednom prilikom otvoreno govorila:

- Luka je imao dve godine kada sam videla da sa njim nešto nije u redu. Predložila sam ćerki da ga vodimo u Institut za decu ometenu u razvoju, a ona mi je rekla: 'Ajde, mama, molim te, ne izmišljaj'. Rekla sam joj da znam da je teško svakoj majci da prihvati da sa njenim detetom nešto nije u redu, ali da moramo to da uradimo. Mislila sam da je bolje da ispravljamo to što treba da se ispravi dok je još mali.

(Blic)

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