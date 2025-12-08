MAJLI SAJRUS OTKRILA BIZARAN RAZLOG ŠTO SE VERILA: "To je fobija"

Vest da se verila prvo je potvrdila za magazin "People", a onda je uživo u programu pričala o detaljima veridbe, kao i o bizarnom razlogu zašto je rekla "da".

Majli Sajrus i Maks Morando verili su se nakon 4 godine veze, a lepe vesti je pevačica potvrdila za magazin "People". Ubzo nakon toga, gostovala je i u tok-šouu kod Džimija Kimela, gde je pričala o detaljima veridbe, ali i o bizarnom razlogu zašto je rekla "da".

Istakla je da ima strah od papira, ali da joj je budući suprug pomogao da prevaziđe fobiju (privremeno - dok ne potpiše venčani list).

"Mrzim papir", rekla je i dodala da posebno mrzi kada ljudi tokom zime imaju suve ruke i dodiruju papir.

"To je fobija, mislim da mi stvarno treba pomoć. Možda ću isprobati EMDR ili hipnozu, jer mi to već utiče na svakodnevni život."

Ipak, pravi pakao prolazi kad treba da primi paket s Amazona – kartonska ambalaža, kaže, "dovodi je do ivice nerava".

"Kad neko dobije Amazon paket, meni je već zlo, jer je karton najgori od svega – dodatno je suv. Zapravo, zato sam se i verila: samo svog vernika nateram da otvara sve pakete napolju", našalila se Sajrus.

A da li će biti problema kada bude potpisivala venčani list?

"Sve što ima glatku površinu, to može. A iz prošlog, mislim da se sećam da je papir bio voštan", rekla je, referišući na brak sa Lijamom Hemsvortom koji se neslavno završio.

