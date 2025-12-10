LEONARDO DI KAPRIO VIŠE NE MOŽE DA SE VIDI U JAVNOSTI BEZ MASKE NA LICU: Sada otkriva i zbog čega

Leonardo di Kaprio je u jednom od retkih intervjua otvoreno govorio o stvarnosti slave

Leonardo di Kaprio je konačno otkrio zašto uvek pokriva lice u javnosti maskom dok razmišlja o pritisku slave kao jedna od najvećih zvezda današnjice.

Zvedza Titanika (51) koja je stekla slavu još kao tinejdžer sada se može pohvaliti biografijom o kojoj većina glumaca može samo da sanja - sa nizom nagrada, uključujući tri Zlatna globusa i Oskara.

Međutim, njegov zvezdani uspeh imao je svoju cenu, a Leonardo se često viđa u javnosti kako nosi masku za lice ili bejzbol kačket. Leo kaže da se nada da će mu karijera trajati duže ako ga fanovi ne budu stalno viđali.

- Pitao sam se: "U redu, kako da imam dugu karijeru". A osećam da je najbolji način za to ako se ljudima sklonim iz stalnog fokusa - rekao je za časopis Tajm u jednom od retrkih intervjua.

Leo smatra da je najbolje „da se ne pojavljujete osim ako nemate šta da kažete“.

- To je bila ravnoteža koju sam održavao celog svog odraslog života, a ipak nisam stručnjak. Mislim da je moja jednostavna filozofija da izađem i uradim nešto samo kada imam šta da kažem ili šta da pokažem. U suprotnom, jednostavno nestani koliko god možeš.

Leo sada već godinama nije viđen kako se šeta ulicom, a da ne krije svoj identitet uz pomoć kačketa ili maske za lice. Počeo je da nosi maske za lice tokom pandemije COVID-19 i nastavio je sa tom praksom do sada. .

