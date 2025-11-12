MEDICINSKA GREŠKA KOJA JE OD LEPOTICE NAPRAVILA ŽENU KOJU DANAS ZOVU "NAJRUŽNIJA PRINCEZA NA SVETU": Evo kako je izgledala ranije

Proglašena je za “najružniju princezu”, a iza njenog izgleda krije se teška životna priča i greška lekara koja joj je zauvek promenila lice.

Bugarsku princezu Kalinu godinama ismevaju na internetu. U komentarima je nazivaju "najružnijom princezom Evrope", kao da je žensko lice kolektivna tabla za gađanje. Malo ko zna da je njen izgled posledica medicinske greške, operacija koje su joj spasavale vid i disanje, i dugotrajnog oporavka, a ne estetskih eksperimenata.

Kalina je rođena 1972. u Madridu, kao jedina ćerka cara Simeona II i kraljice Margarite, u trenutku kada je porodica živela u egzilu nakon ukidanja monarhije u Bugarskoj. Rasla je u obrazovanom okruženju, završila francuski licej, studirala istoriju umetnosti u Londonu, govorila pet jezika, bavila se jahanjem i ekologijom. Dakle, ne medijska figura, nego žena koja je imala formiranu ličnost mnogo pre nego što je iko prokomentarisao njen izgled.

Medicinska greška koja je promenila sve

U detinjstvu je princeza izgubila dva zuba. Krajem devedesetih, želela je da reši taj nedostatak i ugradi trajne krunice. Zahvat u Londonu je pogrešno izveden: stomatolog je probio osnovu vilice, što je izazvalo infekciju koja je zahtevala hitnu operaciju. To je bila prva od niza intervencija čiji cilj više nije bio estetika, već očuvanje funkcije.

Nekoliko godina kasnije, tokom pomorske ekspedicije sa suprugom Antonijom Hoseom Kitinom Munjozom, princeza je pokušala da ublaži sinusni bol ispiranjem slanom vodom po savetu člana posade.

Infekcija se tada proširila ka oku i ugrozila vid. Sledila je evakuacija i operacija pod hitno. Lekari su spasavali ono što je najvažnije: disanje i vid.Izgled nije bio prioritet. Ono što se vidi danas je posledica borbe za zdravlje, ne hirurških "želja".

Princeza je odabrala da hoda uzdignute glave

Umesto povlačenja, Kalina je odlučila da svoje telo ponovo izgradi iznutra. Godinama trenira crossfit svakog dana. Ima trenera, raspored, disciplinu koju ne preskače ni na putovanjima. NJeno telo danas izgleda snažno i funkcionalno, jer je izgrađeno kao odgovor na iskustvo, ne kao estetski projekat.

Naravno, internet je ponovo kritikovao. Ali ona na to reaguje jednostavno: trenira da bi bila zdrava, fizički i psihički stabilna. Ne da bi se uklopila u tuđi ukus.

Danas živi mirnije, sa suprugom i sinom Simeonom Hasanom, rođenim 2007. godine, koji govori više jezika i odrasta u spoju bugarske i arapske kulture. Za njega, ona nije tema komentara, nego majka. A to je dovoljno.

Kalina nije "tragična priča", niti "motivacioni primer". Ona je žena kojoj se dogodila ozbiljna medicinska komplikacija i koja je odlučila da nastavi da živi bez skrivanja i bez objašnjavanja.

