MELANIJA TRAMP OSNOVALA PRODUKCIJSKU KUĆU: Prvi projekat će biti dokumentarac o njenom životu (VIDEO)

Melanija Tramp je iznenađujuću vest objavila na društvenoj mreži X, gde je podelila i kratki trejler kojim je predstavila svoju novu kompaniju.

Foto: Profimedia
Prva dama SAD, Melanija Tramp, zakoračila je u svet Holivuda. U petak je objavila osnivanje sopstvene produkcijske kuće pod nazivom "Muse Films", a kao prvi projekat najavila je dokumentarac o svom životu nazvan "Melanija", piše TMZ.

Objavila je i trejler

Supruga Donalda Trampa je iznenađujuću vest objavila na društvenoj mreži X, gde je podelila i kratki trejler kojim je predstavila svoju novu kompaniju. Zanimljivo je da je Muse (Muza) bilo njeno kodno ime koje je koristila Tajna služba tokom prvog predsedničkog mandata njenog supruga.

 

Uvid u njen život pre inauguracije

Dokumentarac, koji režira Bret Retner, pružiće publici ekskluzivan uvid u život Melanije Tramp u nedeljama koji prethode predsedničkoj inauguraciji 2025. godine. Film prati njene pripreme za drugi ulazak u Belu kuću i povratak u javni život s porodicom, kao i nošenje sa svakodnevnim izazovima.

Naravno, u filmu će se u kraćim ulogama pojaviti i njen suprug Donald, kao i njihov sin Baron. Što se tiče datuma izlaska, dokumentarac "Melanija" počeće s prikazivanjem u američkim bioskopima 30. januara 2026, nakon čega će biti dostupan na striming servisu Amazon Prime Video.

(Kurir)

