MILI BOBI BRAUN U MREŽASTOJ HALJINI NA PREMIJERI NOVE SEZONE "Stranger things": Oštro odgovorila svima koji je kritikuju zbog izgleda (FOTO)

Mlada glumica Mili Bobi Braun koja je svetsku slavu stekla ulogom Jedanaest u seriji "Stranger things" kada je bila tek dvanaestogodišnjakinja, prisustvovala je premijeri pete i poslednje sezone pomenute serije.

U poslednje vreme je bila na udaru kritika koje se odnose na njen izgled i komentare da izgleda starije nego što jeste. Sada se pojavila u uskoj mrežastoj haljini od providnog materijala i sa dubokim dekolteom. Struk je naglasila velikom crnom mašnom dok joj je haljina sezala preko stopala. Mili je delimično podigla smeđe lokne, a neutralnom šminkom je naglasila crte lica.

U intervjuu datom ranije ove nedelje za britanski Vog, Braun je govorila o braku sa Džejkom Bonđovijem i njihovoj odluci da usvoje devojčicu.

- To je prelepo, neverovatno putovanje, ona nas je već toliko toga naučila. Manje stvari u životu su mnogo dragocenije. Naši dani su ispunjeni maženjem, smehom i ljubavlju. To je jednostavno beskrajna radost.

Takođe je pohvalila svog muža, rekavši da su „50-50 u svemu“, dodajući:

- Zahvalna sam jer mi je on partner, jednostavno je najneverovatniji tata.

Milin odgovor na kritike

Mili, čija je karijera počela kada je imala samo 10 godina, uzvratila je na članke koji su dovodili u pitanje promene u njenom izgledu kako je sazrevala.

- Odrastala sam pred svetom, i iz nekog razloga, izgleda da ljudi ne mogu da rastu sa mnom. Umesto toga, ponašaju se kao da treba da ostanem zamrznuta u vremenu, kao da treba da izgledam onako kako sam izgledala u 1. sezoni "Stranger Things". A sada, pošto to ne činim, ja sam meta - počela je mlada glumica i nastavila:

- Ovo je maltretiranje. Činjenica da odrasli provode svoje vreme posmatrajući moje lice, moje telo, moje izbore, to je uznemirujuće. Činjenica da neke od ovih članaka pišu žene? Još gore. Uvek pričamo o podršci i podizanju mladih žena, ali kada dođe vreme, čini se da ih je lakše srušiti za klikove. Razočarani ljudi ne mogu da podnesu da vide kako devojka postaje žena pod njenim uslovima, a ne njihovim. Odbijam da se izvinim što sam odrasla. Neću se stideti kako izgledam, kako se oblačim, niti kako se predstavljam. Postali smo društvo u kome je mnogo lakše kritikovati nego dati kompliment.

