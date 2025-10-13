MILICA TODOROVIĆ POKAZALA TRUDNIČKI STOMAK: Pevačica proslavila 35. rođendan nikad srećnija

Milica Todorović će se uskoro ostvariti u najlepšoj ulozi
Oglas
Pevačica Milica Todorović proslavila je sinoć 35. rođendan u krugu najbliže porodice i prijatelja.
Milica je odlučila da se povuče iz javnosti nakon što je saznala da čeka prvo dete, pa je ovo jedan od njenih retkih snimaka u trudnoći.
Na snimku koji je podelila na društvenoj mreži Instagram se vidi kako duva svećice uz vatromet na torti, dok joj okupljeni pevaju rođendansku pesmu.
Foto: printscreen/ Intagram/ Milica Todorović
Pevačica nije skidala osmeh s lica, a bila je u crnoj odevnoj kombinaciji koja je istakla njen trudnički stomak.
Milica još uvek nije predstavila svog partnera javnosti.
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas