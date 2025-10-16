DVA ŠMEKERA U ISTOM KADRU: Al Paćino i Robert De Niro opet su se našli zajedno pred kamerama – i poziraju za modni brend!

Kada luksuzni brend Moncler odluči okupiti dva najveća imena filmske povijesti na jednom mjestu, rezultat ne može razočarati - a u to smo se i uvjerili.

Najnovija kampanja luksuznog brenda "Moncler" oduševila je modni svet – i to s punim pravom. U glavnim ulogama našla su se dva holivudska velikana i dugogodišnja prijatelja, Al Paćino (85) i Robert De Niro (82), koji su se, pomalo neočekivano, našli pred objektivom u potpuno novom kontekstu – onom modnom.

Iako ih retko viđamo van filmskog sveta, glumci su pristali da stanu pred kameru svetski poznatog fotografa Platona, poznatog po svojoj sposobnosti da kroz crno-bele portrete zabeleži sirove emocije i intimne trenutke. Rezultat? Kampanja koja ne prikazuje samo odeću, već priču o prijateljstvu, poverenju i ljudskoj povezanosti.

Kampanja nosi naziv "Warmer Together", a snimana je u NJujorku. Kroz seriju fotografija i kratkih filmova istražuju se temeljne vrednosti koje nadilaze modu, a kako je objasnio predsednik uprave i izvršni direktor Monclera Remo Rufini, ova saradnja nije samo oda zimskim komadima po kojima je brend poznat, već i emocijama koje oni simbolišu.

"Moncler već decenijama ne predstavlja samo odeću, već i osećaj zajedništva. Upravo Paćino i De Niro to savršeno prikazuju– njihov odnos, harizma i autentičnost savršeno odražavaju ideju da smo svi bolji zajedno", ističe Rufini.

U kratkom video isečku iz kampanje, De Niro izgovara reči koje sažimaju njenu bit. "Toplina nikad nije bila stvar spoljašnosti. Uviek se radilo o onome što nosimo iznutra", dok se Paćino nadovezuje: "Prijateljstvo je najveća stvar koju možeš da imaš. Prijatelji su ljudi s kojima deliš isti svet. Između vas postoji urođeno poverenje i razumevanje života."

Podsetimo, ovaj glumački dvojac zajedno je stvorio neke od najpoznatijih filmskih trenutaka, uključujući i kultni triler "Vrelina" iz 1995. godine. Danas, gotovo tri decenije kasnije, njihova hemija pred kamerom ponovo oduzima dah - a mi jedva čekamo da vidimo ostatak kampanje!

