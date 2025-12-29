MOLITVA NA KRAJU STARE I POČETKU NOVE GODINE: OVIM rečima se zahvalite i zatražite zdravlje i sreću

Obavezno ovo uradite!

Gospode i Spasitelju naš, zahvaljujemo Ti za sva dobra koja si bogato izlio na nas, decu Tvoju. Slavimo Te, Bože naš, i od srca Ti se molimo: izbavi nas od svake opasnosti i izvedi na dobro želje svih nas.

Dobrotom svojom blagoslovi godinu koja nastaje. Učini da prestanu među nama svi nesporazumi, nemiri i sukobi. Podari nam mir, jaku i nelicemernu ljubav i hrišćanski život.

Ne sećaj se, Bože, rđavih dela naših koja u minuloj godini počinismo i ne uzvrati nam po delima našim, nego nas se seti u milosti i dobroti Svojoj.

Podari nam blagovremene kiše, i rane i pozne, plodonosnu rosu, tih i blag vetar i sunčanu toplotu.

Ojačaj Svoju svetu Crkvu, utvrdi je, proširi i umiri. Sačuvaj je zanavek nepovređenu i nepobeđenu od vrata paklenih i od svih napada vidljivih i nevidljivih neprijatelja.

U godini koja nastaje, i u sve dane života našeg, izbavi nas od gladi, pomora, zemljotresa, poplava, grada, požara, mača, najezde tuđinaca i međusobnog rata, i od svake smrtonosne bolesti, nevolje i teskobe.

Sačuvaj roditelje naše i daj im kreposti da se brinu o svojim porodicama prema ugledu na Tvoju Svetu porodicu.

Gospode, Koji si i Sam bio dete i Koji si voleo i blagosiljao decu, spasi i decu našega vremena, da se nekrštena krste, a krštena utvrde verom u Tebe i ljubavlju prema Tebi.

Sačuvaj i onu decu koja su pala, budući bez roditelja, u ruke staratelja i pomozi da sva porastu za sinovstvo Božje.

Ti, Koji si Put, Istina i Život, Koji gospodariš zemljom, vodom i vazdušnim prostranstvima, smiluj se i na putnike i čuvaj ih od svakog iskušenja, od svake zamke i pakosti zlih duhova i zlih ljudi.

Ogradi nas svetim Anđelima Tvojim i daruj nam zdravlje duši i telu.

Blagoslovi nas, Bože, da putujući zemaljskim putevima ne zalutamo i ne izgubimo se.

Usliši nas, Bože, Spasitelju naš, nado svih krajeva zemaljskih, i onih najudaljenijih, i milostiv budi, Gospode, nama grešnima, i smiluj se na nas.

Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin!

