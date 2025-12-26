Oglas
MONIKA BELUČI SE SLIKALA U SEDMOJ DECENIJI I IZGLEDA KAO BOGINJA: Seksi i šik izdanje najlepše žene na svetu! (FOTO)

Monika Beluči dala je intervju za decembarsko izdanje italijanskog magazina ELLE i tom prilikom su nastale njene nove spektakularne fotografije.

1766743192_profimedia-1059019933.jpg
Foto: Profimedia
Monika Beluči, jedna od najlepših žena sveta, danas ima 61 godinu i pokazuje kako vanvremenska lepota nikako ne bledi.

Dok kamerni muzički sastav svira u najikoničnijem rimskom restoranu sa morskim plodovima, uz prigušeno svetlo i tihe glasove, Monika Beluči prilazi stolu, s lakoćom koja ju je učinila onom ženom, muzom sa istorijskom privlačnošću koja se decenijama neće ponoviti. Pa ipak, Monikina supermoć je u tome da svaku ženu za stolom učini lepom. Ona daje besplatni masterklas zavođenja i sposobnosti da se ženstvenost otkrije u gestovima, u načinu na koji zabacimo kosu, u pogledu koji se mirno zadrži na tanjiru, pa potom na usnama nekoga čiji razgovor želimo pažljivo da pratimo, piše ELLE.

„Dok zajedno na mobilnim telefonima gledamo fotografije sa ovih stranica, snimljene svega nekoliko sati ranije, Monika koristi svoj glas poput sirena koje su ukazivale na nemoguća putovanja. I normalno je biti njime zaveden; manje je normalno navići se na to. Fotografisana u Kapitolskim muzejima u Rimu, gde je Cartier inaugurisao izložbu Cartier and the Myth at the Capitoline Museums, Monika je meditativna verzija sebe, ali i karijere koju je spremna da bira sa drugačijom svešću. Kako nam objašnjava uz svetlost sveća: ‚Ne želim više da snimam neke filmove: preispitujem se kada pomislim na svoje ćerke‘, Devu i Leoniju, koje sa njom žive u Parizu.“

Na kraju večere, u smokingu sa duboko raskopčanom belom košuljom i šiškama koje lepršaju iznad trepavica, dogovaraju susret za naredno jutro.

Inače, njena fotografija, objavljena u Elle France u aprilu 1990, prikazuje je zatvorenih očiju, sklopljenih ruku, uronjenu u kadu, nagu, prekrivenu vezom od pene, sa priveskom oko vrata, jedinim mitološkim simbolom na tom telu i licu.

„Taj zavodljivi mir na ivici vode isti je onaj koji nalazimo sledećeg jutra u rimskom hotelu. U crnoj bomber jakni i sa ogromnom torbom, Monika Beluči, danas sa 61 godinom, ista je ona duša koja lebdi na fotografiji iz 1990. – oči joj pucaju i vibriraju od izraza, bez ikakvog pretvaranja da luta negde drugde.“

(Zadovoljna)

