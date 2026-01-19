Oglas
"MRZELA SAM SEBE": Teodora Džehverović bolovala od bulimije - "Pala sam psihički"

Teodora Džehverović jednom prilikom je otkrila da je prolazila kroz agoniju, ali da se danas svemu smeje.

Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Teodora Džehverović prvi put se pojavila u Zvezdama Granda kada je započela svoj muzički put, a u žižu javnosti dospela je tokom učešća u rijaliti programu "Zadruga".

Teodora je neko ko je pun pozitivne energije, ali to nije uvek bio slučaj. Naime, jednom prilikom otkrila je da je prolazila kroz agoniju i tada je pala psihički.

"Pala sam psihički"

Naime, otkrila je da bolovala od bulimije.

- Desila se bulimija, jer sam bila klinka i nisam razmišljala normalno. Pala sam bila psihički u tom periodu, ali sam izašla kao pobednik iz svega toga i na sve to se smejem. To je stvarno bio problem. Ja sam mrzela sebe kada se ne ispovraćam. Oko mene su sve bile mršavice. Sve su ždrale šta požele, a ja popijem vodu i ugojim se - ispričala je Teodora pre nekoliko godina u svojoj ispovesti.

Ona danas polaže mnogo pažnje svom izgledu, a ono što joj se nije dopalo na sebi korigovala je estetskim operacijama, a pre nekoliko godina povećala je i grudi.

Problem sa zdravljem

Nedavno je otkrila sa čime se takođe suočila, a da se tiče njenog zdravlja.

- Trenutno ne mnogo. Ašvagandu zbog povišenog kortizola, magnezijum i ulje origana. Vadila sam krv. Moj je dosta iznad granice. Granica je 550, a meni je 815 - otkrila je.

(Blic)

