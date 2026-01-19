Oglas
MUŽ ŠENON DOERTI JE VARAO DOK JE UMIRALA OD RAKA, POTPISALA PAPIRE ZA RAZVOD DAN PRED SMRT: Sad želi da poništi razvod?!

Kurt Isvarienko smatra da razvod nije trebalo da bude sproveden.

Foto: Profimedia
Šenon Doerti preminula je 13. jula 2024. u 53. godini, nakon gotovo deceniju duge borbe s rakom, a kolege je i dalje pamte s velikom ljubavlju.

Bivši suprug Šenon Doerti, Kurt Isvarienko, i dve godine nakon njene smrti od raka vodi sudski spor s upravnicima njene imovine. LJudi koji upravljaju imovinom Šenon Doerti nastoje da osiguraju da 51-godišnji fotograf Isvarienko poštuje potpisani sporazum o razvodu.

Međutim, u novim sudskim dokumentima, podnesenim u sredu, 14. januara, Isvarienkov advokat tvrdi da je potpisani sporazum o razvodu predat pogrešnom sudu, čime dovodi u pitanje nadležnost suda u ovom slučaju, prenosi Us Weekly.

Sporazum o razvodu Doerti je potpisala 12. jula 2024, dok je Isvarijenko svoj potpis stavio 13. jula 2024, a sudija je sporazum odobrio 15. jula 2024.

Sada Isvarienko u novim sudskim zahtevima tvrdi da razvod uopšte nije trebalo da bude sproveden putem suda jer je smrt Šenon Doerti 13. jula automatski okončala brak. Zbog toga smatra da sud nema pravno ovlašćenje da sprovodi odredbe sporazuma.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U pravnim dokumentima do kojih je došao Daily Mail, ostavina optužuje Isvarijenka da se nije pridržavao više obaveza iz presude o razvodu, uključujući i to da do određenog roka nije stavio na prodaju kuću u Driping Springsu u Teksasu, vrednu 1,5 miliona dolara, koju su zajedno delili. Takođe se tereti da zadržava više od 50.000 dolara koje navodno duguje, te da nije vratio lične stvari Šenon Doerti.

Optužbe su iznesene u zahtevu koji je podneo Kris Kortaco, poverenik Fondacije porodice Šenon Doerti, u nastojanju da postane zakonski naslednik s pravom sprovođenja presude između Doerti i Isvarienka. Zahtev je predat 24. novembra i kao prilog sadrži presudu o razvodu

(Mondo)

