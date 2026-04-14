NAJLEPŠA PRINCEZA NA SVETU I UNUKA SLAVNE GREJS KELI POKAZALA NOVOG DEČKA: Evo ko je on! (FOTO)

Šarlot Kaziragi, unuka slavne Grejs Keli, konačno je pokazala svog partnera. Najnovije fotke dota toga otkrivaju javnosti.

Iako su se glasine o vezi Šarlot Kaziragi i francuskog pisca Nikole Matjoa pojavile još 2024. godine, kada su snimljeni na terasi restorana "À la Ville d'Épinal" u Parizu, tek sada su svojim zajedničkim pojavljivanjem u javnosti potvrdili vezu.

Par je nedavno prisustvovao teniskom meču između Janika Sinera i Tomasa Mahača u Monte Karlu, a fotografi su ih uslikali na tribinama. Kako se vidi, slavni par nije mogao da sakrije nežnosti, a u jednom trenutku su razmenili i strastvene poljupce.

Love is in the air for Monaco royal Charlotte Casiraghi ❤️ Princess Caroline's model daughter, 39, made her first public appearance with French novelist Nicolas Mathieu, 47, at the Monte-Carlo Masters, stepping out together after keeping their relationship largely under wraps.… pic.twitter.com/mP5NttefX8 — HELLO! Canada (@HelloCanada) April 13, 2026

Fotografije su se proširile mrežama, te je ovaj slavni par postao glavna tema. Sudeći prema objavljenom materijalu, njihova ljubav samo cveta.

(Super žena)

