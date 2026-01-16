NAJPOZNATIJA MANEKENKA NA SVETU TVRDI DA NIŠTA NIJE RADILA NA SEBI:: "Nikad nisam išla na plastične operacije"

Kendal Džener, najpoznatija manekenka sveta i članica kontroverzne porodice Kardašijan-Džener, odlučila je da stane na put svim spekulacijama javnosti i konačno odgovori na pitanje - da li je radila plastične operacije na svom telu?

Ona je u podkastu "In Your Dreams" istakla da nije radila plastične operacije, ali da je "dva puta radila bejbi botoks".

- Nikad nisam išla na plastične operacije, već sam to rekla. Jedina stvar koju sam radila, i to samo dva puta, je bejbi botoks u predelu čela. Ne volim što sam to uradila...Osim toga, radila sam i PRP - zaključila je.

PRP (Platelet-Rich Plasma) je tretman lica koji koristi krv osobe koja prima tretman kako bi se stimulisala regeneracija kože te osobe.

Osvrnula se i na operaciju nosa, odnosno rinoplastiku. Kaže da nije išla pod nož da bi korigovala nos.

- Tvrdnje da sam operisala nos, poverovala bih da to nisam ja. Gledam stare fotografije i stvarno izgleda da sam operisala nos, ali kunem se u Boga i u sve što volim, nikad nisam imala operaciju nosa.

Moj nos je bio širi i izgledao je dosta veće kad sam bila mlađa, ali razlog su bile moje akne. Koristila sam čak 'Accutane' (agresivni lek za akne) koji mi je smanjio nos, postoji i teorija na TikToku da on smanjuje nos i kunem se, tačna je - zaključila je.

