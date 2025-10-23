KAKO JE NASTALA PESMA "MAMA"? Nataša Bekvalac otvorila dušu - otkrila nepoznate detalje o albumu i kolegama

Pevačica Nataša Bekvalac otkrila je nove detalje o svom novom albumu

Pop zvezda Nataša Bekvalac, gostovala je u emisiji „In3rigantno“ na televiziji K1, gde je govorila o novom albumu “Mama”, koji je pre nekoliko dana ugledao svetlost dana, saradnji sa Slavenom Došlom, ali i o brojnim temama koje su poslednjih dana u centru pažnje javnosti.

Saradnja sa Slavenom Došlom

Bekvalčeva je otkrila kako je došlo do saradnje sa glumcem Slavenom Došlom, koji tumači glavnu ulogu u njenom novom, provokativnom spotu za pesmu „Oštećena“.

“Slaven će te pokidati, rekla mi je Kristina. Ona je s njim dobra drugarica sa rejvova i Tvitera. Rekla sam joj da mi takav treba”, ispričala je Nataša, objašnjavajući kako je njena sestra Kristina Bekvalac bila ta koja je pokrenula ideju za saradnju.

Pevačica nije štedela komplimente:

“On je prepametno ljudsko biće. Lepo smo se zabavljali”, dodala je sa osmehom.

O inspiraciji za pesmu „Mama“

Govoreći o emotivnoj pesmi „Mama“, Nataša je istakla da je inspiracija došla iz dubokog odnosa između majke i deteta:

„Konekcija mama–ćerka, ćerka–mama, to je jako. Majka je svima nama najznačajnija osoba u životu. Kao što mi pričamo mami probleme, tako i deca znaju da preuzmu mamine rane, one neizgovorene. Taj odnos je bio inspiracija da Nadica napiše takav tekst, a Handanović takvu melodiju. Kada sam prvi put pročitala tekst, Tanja i ja smo bile u šoku i emotivnom rasulu. Znala sam da će dirnuti svakog“, priznala je pevačica.

O šalama na svoj račun

Voditelj Ognjen Nestorović podsetio je Natašu na situaciju kada je Maja Ognjenović nakon njenog gostovanja kod Amidžića na Instagramu postavila komentar „Televisa presente“, aludirajući na dramske zaplete iz sapunica.

Nataša je u svom prepoznatljivom duhovitom stilu odgovorila:

„Ako treba, dodaću još nešto, ako neki španski broj bude zvao... Meni je to treći razvod i smešna mi je ta tema. NJoj je prvi put, jeb*ga.“

O saradnji sa Eminom Jahović

Bekvalčeva je otkrila i simpatičan detalj o koleginici Emini Jahović koji je nasmejao studio:

„Moram da vam kažem, Emina je beskrajno duhovita ako joj date jednu čašicu rakije. Pošto smo snimale duet, često smo se sretale. Ako želite da vam emisija bude top, samo Emini dajte čašicu rakije. Ja sam se jednom kočila od smeha, toliko je lupetala“, ispričala je kroz smeh Nataša.

