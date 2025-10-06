Oglas
NENAD JEZDIĆ JE KUM NAŠEG POZNATOG PEVAČA: Podatak o glumcu koji mnogi nisu znali

Glumac je bio kum Željku Joksimoviću na njegovom prvom venčanju.

Foto: D. Milovanović
Nenad Jezdić jednan je od najpopularnijih naših glumaca, međutim o njegovom privatnom životu skoro se ništa ne zna. Ipak svojevremeno je otkrio da mu je kum pevač Željko Joksimović. Naime, glumac je bio kum Željku Joksimoviću na njegovom prvom venčanju.

- U poslednje vreme se naši estetski stavovi puno razlikuju, pa mi najviše prija kad evociramo dečačka i momačka sećanja. To je ona najintenzivnija, najčvršća spona među nama. On je čovek koji radi na sebi i ja bih želeo da svoj neizmerni dar usmerava u drugom pravcu. I on i ja znamo u srcu, gde se to krije... Kako bilo, sačuvaćemo ono nepovredivo: kumstvo i uspomene", rekao je jednom prilikom Nenad Jezdić.

Više od dve decenije u braku sa Sarom

Inače, glumac je preko dve decenije u braku sa suprugom Sarom koja ne želi da se javno eksponira. Oni su u braku dobili tri ćerke i sina. Venčali su se 1996. godine u manastiru Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji, u prisustvu članova porodice i prijatelja, među kojima su bile brojne Nenadove kolege.

- Kada sam rekao "da", da li u crkvi, pred svedocima, u opštini, sećam se svoje prve pomisli: "Sad daj sve od sebe da ovo tvoje 'da' nikada ne bude ukaljano". Biti vitez, biti čojstven, sve žene pored sebe držim kao malo vode na dlanu… To je nešto čime se ja vodim - objasnio je Nenad Jezdić u jednom intervjuu.

(Kurir)

