NIKO NIJE MOGAO DA ZAMISLI DA ĆE OD NJE POSTATI SUPERMODEL I MODNA IKONA: Kad ju je dečko prevario, završila je na psihijatriji, zarađivala milione, muž je napustio u jeku skandala

Najtraženiji i najplaćeniji model ikada je Kejt Mos, žena koja nije verovala da je lepa, koju su muškarci napuštali i zaboravljali, a ona je sve to prikrivala drogom

Kejt Mos je decenijama sinonim za reč manekenka, top model. Pre par dana ova slavna manekenka je napunila 52 godine, a s obzirom da živimo u svetu površnosti, ova manekenka prkosno tvrdi da se starosti ne boji.

Kako je Kejt Mos postala Kejt Mos?

Spolja, može izgledati kao da je cela karijera Kejt Mos bila pokušaj da pobegne od siromaštva i da svetu kaže o sebi, ali postojali su i drugi motivi. Još zadovoljavajuće od primanja višemilionskih plata, Kejt je uvek uživala da čuje ljude kako govore koliko je lepa. Zvezda godinama nije verovala komplimentima, a to je zato što je, koliko se sećala, sebe smatrala običnom. Kao dete, jednostavno joj je smetalo što se oblačila gore od svojih vršnjaka, ali kao tinejdžerka je zaista mrzela svoj izgled. Mos se prisetila da su do 13. godine sve njene drugarice već imale momke i da niko nije obraćao pažnju na nju. Međutim, dečaci su je ne samo ignorisali, već su često davali uvredljive komentare, što je Kejt svaki put dovelo do suza.

Kejt Mos je sebe smatrala običnom i strašno se stidela svoje mršavosti, ali još više činjenice da nikada nije razvila grudi. Kao tinejdžerka, radila je honorarno u prodavnici igračaka i zabavnom parku, samo da bi pronašla duševni mir nakon što je napunila 18 godina ugradnjom silikonskih implantata. Do 18. godine, Kejt se obogatila, ali još uvek nije povećala grudi, a njena neženstvena lepota uvela je novu eru u modi - eru androgine, mršave žene. Dok su se druge manekenke bukvalno izgladnjivale da bi održale svoju mršavu figuru, sama Kejt je postojala u ovom organskom, prirodnom stanju.

Kejtina manekenska karijera bila je slučajnost. Kao devojčica, mislila je da će postati konobarica poput svoje majke i nije mogla da zamisli svoj boemski život ni u najluđim snovima. Kejtina majka je sama odgajala decu, a porodici je očajnički nedostajalo novca, ali jednog dana je uspela da uštedi za odmor i odvede decu na Bahame. Kejt je imala 14 godina i čekala je let na londonskom aerodromu kada ju je primetio jedan agent. U početku je Kejt komentare žene smatrala provokacijom na račun njenog „bezličnog“ izgleda, ali je ipak prisustvovala kastingu nekoliko nedelja kasnije: šta ako drugi zaista vide nešto u njoj što ona sama nije?

Kejt Mos je pretrpela ozbiljan udarac kada joj je karijera stala u početnom periodu nakon potpisivanja ugovora sa agencijom. Međutim, Kalvin Klajn je potpuno promenio tok događaja: tražio je upravo takav model (bilo devojku, dečaka, ženu ili dete) za reklamiranje svojih farmerki i platio je svojoj muzi 4 miliona dolara. Nakon toga, drugi dizajneri su odmah počeli da je primećuju. Sa 20 godina, već je bila zaštitno lice Šanela i najplaćenija manekenka na svetu, i donekle je to konačno smirilo Kejt. Shvatila je da ako joj vodeće ličnosti u modnoj industriji redovno govore koliko je lepa, vreme je da i ona zavoli sebe.

Ali dizajneri su jedna stvar, a za Kejt Mos je drugi tinejdžerski geštalt ostao važan. Nekada je mnogo patila od nedostatka pažnje suprotnog pola, ali sada je mogla da izabere bilo kog muškarca. Kasnije će upoznavati glumce, muzičare i aristokrate, ali Kejtina prva velika ljubav bio je fotograf Mario Sorenti. Kada je zvezda imala 17 godina, on ju je ubedio da pozira gola za Vog, što je postala glavna odskočna tačka za njenu karijeru. Sećajući se stresa zbog otkrivajućeg snimanja za Kalvina Klajna, manekenka je htela da odbije, ali ju je Sorenti ubedio.

Mos je bila oduševljena fotografijama: Mario je uspeo da prepozna i istakne njenu lepotu na način koji je i sama mogla da vidi. Kejt je kasnije priznala da se sa fotografom konačno osećala kao prelepa žena, a zatim ga je ostavila jer je sada bila uverena da može da osvoji bilo koga. Zvuči pragmatično, ali u ovim rečima ima samo zrnce istine: u stvarnosti, Mario Sorenti je bio toliko ljubomoran na modela da su njegovi histerični napadi nekoliko puta dovodili do ivice nervnog sloma, a u jednom trenutku jednostavno nije mogla da podnese ogroman pritisak.

Sledeća faza u ličnom životu Kejt Mos uključivala je klasične holivudske lepote. Zvezda je kratko bila u vezi sa glumcem Markom Volbergom, ali su se njihova interesovanja brzo razišla. Volberg je samo dve godine stariji od manekenke, ali čak i kao mlad imao je jasnu viziju svog života. Sanjao je o čvrstom braku i deci, ali mu žurke nisu bile posebno privlačne. Kejt i Mark su se rastali, a glumac je konačno dobio svoje: danas se smatra jednim od vodećih porodičnih ljudi u Holivudu – on i njegova supruga, Ria Daram, odgajaju četvoro dece.

Nakon četiri godine veze, Kejt Mos je bila ludo zaljubljena u Džonija Depa, ali on ju je prevario sa Vanesom Paradi. Tada je Kejt prvi put primljena u kliniku za mentalno zdravlje, doživevši nervni slom, a situacija je bila razarajući udarac za nju.

Kejt Mos je tada odlučila da veze treba graditi sa ozbiljnim muškarcima, a ne sa poznatim ličnostima, i ponovo je usmerila pažnju na kolege iz sveta mode. NJen sledeći udvarač bio je Džeferson Hek, izvršni direktor časopisa Dazed Media i kreativni producent. Kao neko ko ima veze sa modnom industrijom, svakako je mogao da ceni i Kejtinu lepotu i uticaj koji je imala na industriju. Zvezda je sa Hekom dobila ćerku, Lilu Grejs, ali i ova veza se završila katastrofalno. Početkom 2000-ih, Kejt Mos se našla u centru skandala sa drogom. Svi veliki brendovi su raskinuli ugovore sa njom, a Džeferson Hek je bio među prvima koji su je se odrekli. Raskinuo je sa manekenkom i dugo je pokušavao da joj oduzme ćerku, ali je sud na kraju stao na stranu Kejt.

Čudno, upravo je ta situacija, donekle, pomogla Kejt Mos da shvati da je dobar model. Mnogi su bili zbunjeni što je devojka sa tako „običnim“ izgledom kao što je njen uspela da izgradi uspešnu karijeru, a sama Kejt je dugo smatrala da je to samo sreća i slučajnost. Ali nakon skandala, konačno je uspela da povrati svoju nekadašnju popularnost i potpuno se uverila u svoj uticaj.

Zvezda je ispričala kako je, na početku njene karijere, fotograf Mario Testino pažljivo ispitivao njeno lice, bukvalno pod lupom, tražeći nesavršenosti, a ona je pokušavala suptilno da odmahne glavom kako bi ga sprečila da fokusira. Sada, sa 52 godine, ni ona nije imuna na efekte starenja, ali Kejt kaže da je „mrzela“ sebe čak i u mladosti, tako da sada nema problem da se pogleda u ogledalo. Međutim, model i dalje gaji posebnu ljubav prema fotografima u svom životu.

NJen poslednji dečko bio je britanski aristokrata i fotograf Nikolaj fon Bizmark. Kejt je bila u vezi sa njim devet dugih godina, raskinuvši 2024. godine, jednostavno objašnjavajući da su im se putevi razišli.

