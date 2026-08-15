NIKOL KIDMAN OTKRILA VELIKU TAJNU: Evo kako uspeva da uživa u provodu a da je niko ne prepozna

Iako važi za povučenu i stidljivu ženu, slavna glumica Nikol Kidman i te kako ume da se opusti, a kad poželi da "izgubi kontrolu", ima svoje načine da uživa tako da je niko ne primeti...

Nikol Kidman je u intervjuu za britansko izdanje časopisa Vogue pričala vrlo otvoreno o svom životu, između ostalog i o ljubavi s Tomom Kruzom i novom početku posle razvoda od Kita Urbana, a otkrila da, uprkos imidžu koji je prati godinama, i te kako ume da se opusti i potpuno prepusti provodu.

Glumica se tako prisetila svojih odlazaka na Ibicu, noćnim izlascima i neobičnom načinu na koji pokušava da ostane neprepoznatljiva dok pleše u klubovima.

Oskarovka je otkrila da njen odmor na čuvenom španskom ostrvu može da izgleda potpuno drugačije u zavisnosti od raspoloženja: nekad bira mirne večeri uz prijatelje, a nekad se provod nastavlja duboko u noć.

– To je mala večera ili rejv. Ili igram Scrabble ili sam negde napolju. Tako je jednostavno – kaže Nikol Kidman.

Kad je raspoložena za izlazak, njen plan je prilično precizan – večera počinje kasno, a zatim sledi odlazak u klub oko jedan sat posle ponoći. Međutim, postoji jedan detalj koji joj omogućava da se opusti i zaboravi da je jedna od najpoznatijih glumica na svetu.

– Večera u 22.30, klub u jedan. Staviću naočare – rekla je ona i otkrila kako se "maskira". – Ponekad ću staviti periku da se sakrijem, malu tamnu periku, i onda mogu samo da plešem. Sve dok sam okružena ljudima s kojima sam došla, dobro sam. To mi je potrebno.

Nikol je i ranije pričala o svojoj ljubavi prema plesu i noćnom provodu. U intervjuu za People 2024. godine je sebe opisala kao stidljivu osobu koja nije naročito ekstrovertna, ali je priznala da upravo zbog toga voli da ode na rejv, jer želi da plešući "izgubi kontrolu".

Kad su je nakon gala večeri GQ Men of the Year 2024. godine pitali da li pod rejvom misli baš na onaj tip žurki u skladištima, potvrdila je da je upravo to u pitanju. Tada je sebe opisala kao "osobu ekstrema", uz priznanje da posebno voli tehno.

(Glossy)

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