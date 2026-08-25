SUKOB SE NASTAVLJA: Edita odgovorila Indi, rekla joj da je voli, ali ona ne popušta - "Meni je tebe žao"

Sada je poznato zbog čega je došlo do sukoba između Indi i Edite.

Sestre Indi i Edita Aradinović godinama imaju narušen odnos, a njihove porodične svađe u više navrata bile su tema javnosti. Nakon brojnih turbulencija činilo se da su rođenjem Editine ćerke Zoie uspele da pronađu zajednički jezik i ponovo se zbliže. Ipak, mir nije potrajao – Indi je objavila da su joj „preminule“ i majka i sestra, čime je ponovo otvorila pitanje šta se dešava u porodici Aradinović.

Pevačica Edita Aradinović se oglasila nakon što je njena rođena sesra Indi Aradinović navela da "više nema ni majku ni sestru".

- Ja prolazim kroz najlepši period u životu i zato ga ne bih kvarila. Vidite da ja sve delim na mrežama. U jednom sam osetljivom i specifičnom životnom periodu. Svako od nas radi najbolje što može, ne treba nikome ništa zamerati. Svako radi u trenutku onako kako ume i zna. Ne nameravam o porodici da pričam loše. Jedini način da živiš mirno je da gledaš svoja posla, ja to radim. Nikome ne bih stala na žulj, tako ni svojoj sestri. Ja je volim najviše na svetu, ona je moja. To što smo različite, to je nešto drugo, ja na svoju porodicu nikad neću dati. Ona nema lošu dušu, ali smo svi različiti. Meni je žao što ona na taj način to radi. Želim joj sve najlepše na svetu. Nikome bolje ne mogu da želim nego njoj, rekla je Edita za Blic.

"Jedno pričaš, drugo radiš"

Indi je ubrzo reagovala na mrežama.

- Edita, zamolila bih te da u ovim najlepšim životnim trenucima i teškim kako kažeš se tako i ponašaš i ophodiš prema životu. Meni je tebe žao što se upravo kontradiktorno ponašaš, od onoga što lepo govoriš u javnosti - napisala je prvo Indi.

- Ti i ja najbolje znamo naš odnos, zašto i kako si dovela do ovoga, da jedno pričaš, a drugo radiš. Nema potrebe da me neko tako voli - dodala je Indi, uz emotikon koji namiguje.

"Edita je mrtva za mene"

Indi je otkrila da je sa Editom i ranije imala nesuglasice, a situacija je kulminirala nakon što je ona objavila sliku drugarice koju je nazvala "drugom tetkom".

- Imamo period od rođenja pa do postporođaja, pa do... Jeste, ispratićemo sve Editine periode, a mene ko... Jeste. Slobodno idite kod Edite na stori. Posle naše prve, predivne i najnormalnije fotografije sa bebom, ona je brže-bolje požurila da objavi meni potpuno nepoznatu ličnost, koju sam danas prvi put srela na ulici. Predstavila mi je kao svoju drugaricu, polu drugaricu, ne znam, i rekla: "Došla nam je nova tetka."Po meni, ja ne znam da Zoia ima još jednu tetku, sem tetaka koje su Editine sestre, prave sestre, a ja sam jedina tetka. Mislim da sam ja od Edite zaslužila jedno poštovanje, ako ništa drugo - rekla je Indi za Kurir.

- Danas ga nisam dobila, pa neće ni ona više dobiti moju pažnju.Žao mi je što bebu neću vidati, jer ujedno neću ni mamu, a beba je vezana za mamu. Tako da, od danas je Edita mrtva za mene. Beba nije, ali što se mene tiče, ne nosim tu ulogu tetke. Tu titulu ne skidam sa sebe, nego Edita to ne nosi, pošto se sprdaš sa mnom na Instagramu i služila sam joj više kao reklama, kao zabava i predstavljanje za publiku. Od danas to neću da činim. Nisam ničija lutkica u cirkusu da se neko igra sa mojim emocijama, mojim životom, a pogotovo emocijama prema bebi koje imam, a posebno prema njoj kao sestri, što ona nije mogla da shvati. Videla sam da se ponela jako loše.

(Kurir)

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