"NIKOME NISAM UZELA PARE": Emina Jahović odogovrila Saši Kovečeviću - evo šta se zapravo desilo između njih

Pevačica otkrila šta se dešava između nje i Saše Kovačevića.

Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Pevačica Emina Jahović održala je spektakularan koncert u Beogradu. Ugostila je mnoge kolege sa kojima ima duete. Pored nje su se na sceni našli Dženan Lončarević, Mirza Selimović, kao i Milica Todorović koja je u drugom stanju, a mnogi su primetili da među njenim gostima nije bio Saša Kovačević sa kojim ima duet "Još ti se nadam". 

Saša je nedavno izjavio da ga je Emina povredila.

- Svakog od kolega poštujem. Dva, tri puta su se desile neke stvari koje nisu kolegijalne, drugarske. To je bilo u prošlosti. Više se prijateljski nije postavila, smatrao sam je prijateljem - rekao je Saša Kovačević u emisiji "Amidži šou".

Potom je i Emina prokomentarisala u kakvim je odnosima sa Sašom.

- Ja ni sa jednim kolegom nisam nikad imala išta loše, nikakav negativan vajb. Moje kolege su moji prijatelji. Saša i ja imamo vanvremensku pesmu, nikad nismo imali problem. Za prvi koncert sam ga zvala, rekao je da će ići kod Ivane Selakov, jer mu je kuma, ona je istu noć imala koncert, i ja bih isto tako uradila - rekla je Emina.

- Sve što je hteo da kaže mora meni da kaže. Nek meni kaže. Ja nemam problem sa njim. Spekuliše se da je problem nastao zbog para? Od kolega nikad nisam tražila novac. Sve pesme koje sam uradila za druge, sve sam uradila besplatno - istakla je Emina Jahović.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

