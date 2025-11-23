NOVA STUDIJA O BRAKU: Otkriveno kako čuveno "da" utiče na život muškarca, a kako na život žene

Prema novoj studiji, izgovaranje sudbonosnog „da“ povećava verovatnoću uspešnog starenja kod muškarca.

Brak je jedna od najvećih životnih radosti, partner nam tokom godina zajedničkog žviota postaje prijatelj sa kojim možemo da delimo smeh, avanture i svakodnevne događaje.

Mnogi naučnici takođe veruju da brak može podstaći uspešno starenje, međutim, nova studija otkriva da se ove koristi za dugovečnost odnose samo na muškarce, piše Best Life.

Prema novoj studiji objavljenoj u časopisu International Social Work, žene koje su udate, razvedene ili udovice ne stare tako „uspešno“ kao njihove vršnjakinje koje se nikada nisu udavale. Nasuprot tome, oženjeni muškarci imaju četiri puta veću verovatnoću da dožive „uspešno starenje“ u odnosu na one muškarce koji se nisu oženili.

Podaci pokazuju da bračni status igra ključnu ulogu u određivanju fizičkog zdravlja, mentalnog zdravlja i socijalne dobrobiti, posebno među muškarcima.

- Naša studija je pratila preko 7.000 Kanađana srednjih i starijih godina i primetili smo da su neki ljudi dobro stareli, dok drugi nisu. Razumevanjem faktora povezanih sa uspešnim starenjem, možemo bolje podržati starije osobe da napreduju u kasnijem životu - objasnila je prva autorka Mejbel Ho, istraživački saradnik Instituta za životni tok i starenje na Fakultetu za socijalni rad Univerziteta u Torontu.

Za potrebe studije, istraživači su analizirali podatke iz Kanadske longitudinalne studije o starenju iz perioda od tri godine. Anketirali su zdravlje i blagostanje 7.641 učesnika (od kojih je 3.926 muškaraca i 3.715 žena) starijih od 60 godina koji su ili su bili u braku ili nikada nisu bili u braku. Označili su bračni status svake osobe na početku i kraju trogodišnjeg perioda istraživanja. Na osnovu njihovog bračnog statusa, pojedinci su podeljeni u šest grupa: novovenčani, kontinuirano venčani, nedavno razvedeni, kontinuirano razvedeni/razdvojeni, kontinuirano udovci ili nikada nisu bili u braku. Odatle je počelo ispitivanje starenja.

U slučaju ove studije, uspešno starenje je definisano kao nečije opšte fizičko, psihološko, socijalno i emocionalno blagostanje. Što se tiče muškaraca, brak je, čini se, igrao ključnu ulogu u promociji dugovečnosti. Procena je pokazala veću stopu uspešnog starenja među oženjenim muškarcima nego među muškarcima koji se nikada nisu venčali. U međuvremenu, istraživači su takođe primetili pad dugovečnosti među muškarcima koji su doživeli razvod, razdvajanje ili su postali udvoci. Međutim, njihovi rezultati su bili veoma slični rezultatima njihovih vršnjaka koji se nikada nisu venčali.

Nasuprot tome, rezultati su bili obrnuti za žene. Istraživači nisu videli razliku između udatih žena i žena koje se nikada nisu udavale. Od njihovih vršnjakinja, one koje su imale manje šanse da uspešno ostare doživele su razdvajanje, razvod ili su postale udovice.

- Oženjeni muškarci su imali veću verovatnoću da optimalno stare od muškaraca koji se nikada nisu ženili, dok starije žene koje su doživele udovištvo, razdvajanje i razvod nisu se snalazile tako dobro kao njihove vršnjakinje koje se nikada nisu udale - dodala je viša autorka studije Esme Fuler Tomson, direktorka Instituta za životni tok i starenje i profesorka na Fakultetu za socijalni rad Univerziteta u Torontu.

Ukupno, 70% učesnika ispunilo je sve kriterijume za uspešno starenje, kako su definisali autori studije. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se bolje razumela korelacija između bračnog statusa i dugovečnosti, ali profesor Univerziteta u Torontu Dejvid Berns, teoretiše da su rezultati usko povezani sa prednostima druženja.

- Moguće je da se oženjeni ljudi međusobno podstiču da usvoje ili održavaju pozitivne zdravstvene navike kao što je prestanak pušenja ili redovno vežbanje - obrazložio je on.

