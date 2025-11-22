NOVE INFORMACIJE O STANJU BRUSA VILISA: Nakon što ga je supruga smestila u poseban don, ćerka otkrila kako se sada oseća

Brusova ćerka Rumer Vilis obavestila je svoje obožavaoce o svom poznatom ocu dok se bori sa podtipom frontotemporalne demencije (FTD), primarnom progresivnom afazijom (PPA).

Rumer (37) je u četvrtak na svojoj Instagram priči odgovorila na pitanja koja su joj postavili pratioci. "Kako je tvoj tata?", pisalo je u jednoj objavi, što ju je navelo da prizna da "ljudi uvek postavljaju ovo pitanje".

Objasnila je da je "teško odgovoriti na to pitanje jer, istina je, svako ko ima FTD ne može da bude dobro".

Rumer je objasnila da se Brus (70) "dobro snalazi u smislu nekoga ko se bori sa frontotemporalnom demencijom".

Priznala je i da "ti parametri" utiču na to kako ona gleda na situaciju.

Ipak, oseća se "toliko srećno i zahvalno" što i dalje može da ga zagrli. I "bez obzira da li je on prepoznaje ili ne", ona veruje da on "prepoznaje ljubav" koju ona oseća zauzvrat.

Iako Brus više nije otac koga je nekada poznavala, Rumer i dalje vidi "iskru njega", što je "zaista lep osećaj".

Takođe, zahvalna što može da dovede svoju dvogodišnju ćerku Luetu u posetu dedi.

Rumer Willis Shares Why It’s Hard to Say How Her Father Bruce Willis Is Doing amid His Dementia Diagnosis https://t.co/z95mRj9mLB — People (@people) November 21, 2025

Porodica Vilis je u martu 2022. godine objavila da Brus ima afaziju i da će se povući iz glume. NJegovu dijagnozu FTD-a otkrili su sledećeg februara.

U avgustu, njegova supruga Ema Heming, požalila se da je donela "tešku odluku" da ga preseli u poseban dom, objašnjavajući da glumčeva neurodegenerativna bolest zahteva 24-časovnu negu u tihom, udobnom i bezbednom okruženju.

Kao odgovor na "glasne kritičare" koji su brzo osudili njenu odluku, oštro je uzvratila: "Ako nemaju iskustva sa ovim, nemaju pravo glasa".

Heming (47) je prošlog meseca podelila da je novi životni aranžman bio koristan za celu njihovu porodicu, jer je njihovim ćerkama: Mejbl (13) i Evelin (11) - pružio priliku da odrastaju kao "normalna deca".

Napomenula je da odvojeni domovi ne znače odvojene živote, jer često provodi dane sa filmskom zvezdom. Mejbl i Evelin takođe drže odeću, igračke i umetnički materijal u njegovoj kući, koja se nalazi u blizini.

Brus ima i tri ćerke - Rumer, Skaut Vilis (34) i Talulu Vilis (31) - sa prvom suprugom glumicom Demi Mur (63).

(B92)

