Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NOVE INFORMACIJE O STANJU BRUSA VILISA: Nakon što ga je supruga smestila u poseban don, ćerka otkrila kako se sada oseća

Brusova ćerka Rumer Vilis obavestila je svoje obožavaoce o svom poznatom ocu dok se bori sa podtipom frontotemporalne demencije (FTD), primarnom progresivnom afazijom (PPA).

1763797778_1ac008af3482878b5023ed00d945447771a7a968.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Rumer (37) je u četvrtak na svojoj Instagram priči odgovorila na pitanja koja su joj postavili pratioci. "Kako je tvoj tata?", pisalo je u jednoj objavi, što ju je navelo da prizna da "ljudi uvek postavljaju ovo pitanje".

Objasnila je da je "teško odgovoriti na to pitanje jer, istina je, svako ko ima FTD ne može da bude dobro".

Rumer je objasnila da se Brus (70) "dobro snalazi u smislu nekoga ko se bori sa frontotemporalnom demencijom".

Priznala je i da "ti parametri" utiču na to kako ona gleda na situaciju.

Ipak, oseća se "toliko srećno i zahvalno" što i dalje može da ga zagrli. I "bez obzira da li je on prepoznaje ili ne", ona veruje da on "prepoznaje ljubav" koju ona oseća zauzvrat.

Iako Brus više nije otac koga je nekada poznavala, Rumer i dalje vidi "iskru njega", što je "zaista lep osećaj".

Takođe, zahvalna što može da dovede svoju dvogodišnju ćerku Luetu u posetu dedi.

Porodica Vilis je u martu 2022. godine objavila da Brus ima afaziju i da će se povući iz glume. NJegovu dijagnozu FTD-a otkrili su sledećeg februara.

U avgustu, njegova supruga Ema Heming, požalila se da je donela "tešku odluku" da ga preseli u poseban dom, objašnjavajući da glumčeva neurodegenerativna bolest zahteva 24-časovnu negu u tihom, udobnom i bezbednom okruženju.

Kao odgovor na "glasne kritičare" koji su brzo osudili njenu odluku, oštro je uzvratila: "Ako nemaju iskustva sa ovim, nemaju pravo glasa".

Heming (47) je prošlog meseca podelila da je novi životni aranžman bio koristan za celu njihovu porodicu, jer je njihovim ćerkama: Mejbl (13) i Evelin (11) - pružio priliku da odrastaju kao "normalna deca".

Napomenula je da odvojeni domovi ne znače odvojene živote, jer često provodi dane sa filmskom zvezdom. Mejbl i Evelin takođe drže odeću, igračke i umetnički materijal u njegovoj kući, koja se nalazi u blizini.

Brus ima i tri ćerke - Rumer, Skaut Vilis (34) i Talulu Vilis (31) - sa prvom suprugom glumicom Demi Mur (63).

(B92)

BONUS VIDEO

 


 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas